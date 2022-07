Fine dell’amore tra Totti e Ilary, ecco le coppie vip che si sono separate lasciando i fan nello ‘sconforto’ 

Ilary Blasi e Francesco Totti si dicono addio ma non sono gli unici ad averlo fatto: ecco le altre coppie celebri che si sono divise

La fine dell’amore tra Ilary Blasi e Francesco totti, dopo vent’anni insieme, ha gettato nello sconforto molti fan, che credevano nella coppia e ancora di più nell’amore eterno.

Purtroppo i due non sono i soli a dirsi addio dopo tanti anni passati insieme. La storia è piena di unioni finite male, nonostante sembrassero indissolubili: Al Bano e Romina per citarne una, ma anche Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che si sono detti addio più recentemente. E come non pensare anche a Brad Pitt e Angelina Jolie, che dal grande amore del passato sono passati a farsi causa in tempi più recenti?

“Mi spiace ma non supererà mai il trauma della fine tra Giorgio Mastrota e Natalia Estrada, dunque vi lascio disperare” ha twittato un utente.

“Basta, l’amore non esiste” ha scritto un altro utente, condividendo delle foto di alcune coppie scoppiate negli ultimi anni oltre a Ilary e Francesco: Ambra Angiolini e Francesco Renga, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti e Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo.

“Carlo e Diana, Al Bano e Romina, Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, Totti e Ilary. Ci sono rimasti solo Fedez e Chiara Ferragni, e Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Vi prego, non mollate” ha aggiunto un altro utente.

Foto: Kikapress