‘Finalmente ci siamo incontrati’, la foto di Mara Venier su Instagram non convince gli utenti. Cosa notano

La foto pubblicata da Mara non convince: è stata ritoccata?

Mara Venier, conduttrice di successo di Domenica In e simbolo della televisione italiana, ama condividere molti attimi della sua vita privata su Instagram. Zia Mara è riuscita a tessere un filo diretto con il suo pubblico, che coltiva giorno dopo giorno.

LEGGI ANCHE: — Loredana Lecciso e la foto dei tre ragazzi ucraini accolti nella casa di Al Bano Carrisi

L’ultima foto postata sul suo profilo Instagram però non convince una gran fetta di utenti che la segue sempre con grande affetto e interesse: si tratta di un selfie scattato al fianco di Joseph Cardo, fotografo e art director di grande fama.

L’immagine ritrate i due vicini ma secondo alcuni utenti la foto sarebbe stata ritoccata: i volti sarebbero per alcuni troppo levigati e “ringiovaniti” rispetto alla realtà. Che sia stato usato qualche filtro di troppo?

“Ma la foto di quando è????”, “lo stavo pensando anche io, sembra uno scatto di un po’ di anni fa,

comunque; ma bellissima foto. Bellissimi loro”, “ma può anche essere di ora con una app che ti liscia e ti

ringiovanisce… Perché Mara non è così ora… qui pare abbia 20 anni” hanno scritto alcuni utenti, dubbiosi sullo scatto pubblicato.

“…E dire che non ne avrebbe bisogno perché i suoi anni li porta benissimo”, “ma appunto….qui apriamo un mondo… nel senso… vedo tantissime giovani anche sui 20 anni famose e non che usano queste app e non pubblicano nessuna foto più se non ritoccata… ma si vede benissimo quando vanno in tv sono diverse… però nelle foto sono tutte miss universo… ormai è un trend ma io non lo condivido… oltre punturine, varie pure queste foto finte… diventa tutto falso…” hanno commentato altri utenti, infastiditi dalle foto troppo ritoccate che pullulano sui social network. Ci sarà cascata anche Mara?

Foto: Kikapress