‘Ma quanti anni ha?’, il figlio di Ilary Blasi e Totti guida l’auto: i fan sbigottiti ma ecco la verità

In una stories si vede Cristian Totti che guida l’auto: ma può farlo? Quanti anni ha il figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti?

Fa discutere la Instagram Stories di Ilary Blasi che ha pubblicato dei brevi video nei quali la si vede in macchina con il figlio Cristian. In molti si sono chiesti se il ragazzo non sia un po’ troppo giovane per guidare… e voi? Lo sapete quanti anni ha il figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti? E come mai portava quell’auto?

LEGGI ANCHE: — Gaffe Francesco Totti, la stories con Ilary Blasi in auto con i figli: nessuno nota quel dettaglio molto pericoloso

Cristian Totti scarrozza Ilary per Roma: “porta la vecchia in giro”

Andiamo con ordine. Ilary Blasi ha pubblicato tre stories nelle quali siede sul sedile passeggero di un’auto guidata dal figlio Cristian, con tanto di musica a tutto volume e commenti divertenti come “Porta la vecchia in giro”…

La Stories è bellissima, anche per quel che rappresenta in un rapporto tra mamma e figlio. E infatti non mancano commenti a favore come: “Bravo Cristian, poco tempo fa eri un bambino…e ora porti a giro mamma!!”. Oppure: “Brava mamma coraggiosa,io alle prime guide di mio figlio avevo sempre mal di pancia”.

Quanti anni ha il figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti?

Tutto ok, dunque? No. Perché tra i tanti commenti ne spunta uno che recita: “Gia guida..? Quanti anni ha..?”. Una semplice domanda che instilla il dubbio. Quanti anni ha il primo figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti? E perché può portare già una macchina?

Cristian Totti, in verità, è nato il 6 novembre 2005. Ha quindi 14 anni e, pertanto, ha sicuramente preso la patente AM, che consente di guidare i ciclomotori. Viene da sé che quella che si vede nel video è una minicar.

Mistero risolto, dunque, con buona pace di tutti. E soprattutto di Ilary Blasi, che ha appena trovato un nuovo modo per farsi scarrozzare in giro!

Photo Credits: Kikapress