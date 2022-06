Fedez ‘ruba’ il riconoscimento a Chiara Ferragni: cosa succederà quando la moglie se ne accorgerà? 

I Ferragnez si "contendono" l'Ambrogino d'oro vinto insieme. Chi la spunterà?

Mentre si vocifera che i Ferragnez siano già impegnati nelle riprese della seconda serie del loro docu-reality, Chiara e Fedez proseguono la loro quotidianità tra gli impegni di lavoro.

Fedez è impegnato come giudice nella nuova edizione di X Factor, mentre Chiara è alle prese con il suo brand e con il nuovo ufficio in cui è stata spostata la sede della sua azienda. Proprio qui Fedez ha documentato nelle stories di aver trovato appeso alle pareti il famoso Ambrogino d’oro che la coppia ha ricevuto per il loro impegno verso la città di Milano negli anni scorsi.

Sempre su Instagram, dopo aver fatto un veloce tour nella stanza “delle cover” dove alle pareti si possono ammirare tutte le copertine di riviste in cui Chiara è in prima pagina, Fedez ha messo in scena il furto dell’Ambrogino d’oro, sottratto proprio dall’ufficio della moglie.

Il rapper poi ha mostrato di aver portato il premio nel suo ufficio: nei video appare già affisso su una delle pareti del suo studio. Quanto ci metterà Chiara ad accorgersene e a riportare il quadretto al suo posto? E come la prenderà?

