Fedez pubblica su Instagram una foto con lo smalto alle unghie e scoppia la polemica. I fan non apprezzano e lo criticano

Piovono critiche su Fedez, bersagliato dai fan su Instagram che non hanno apprezzato la ultima trovata in fatto di stile. Il rapper ha pubblicato una foto in cui mostra le unghie smaltate, esattamente come quelle di Chiara Ferragni ed è scoppiato il putiferio. Qualcuno, però, lo difende.

Fedez con lo smalto criticato su Instagram

Nei giorni scorsi, Chiara Ferragni aveva condiviso una foto del nuovo look scelto per le sue unghie. L’influencer, dopo settimane di quarantena, si è finalmente concessa la manicure e ha scelto uno smalto davvero singolare. Ogni unghia ha un colore diverso come sfondo ed è decorata con una sorta di fiamma di una tonalità più scura, a contrasto.

Ebbene, anche Fedez si è lasciato tentare e ha seguito la tendenza lanciata dalla moglie. Il rapper si è fatto smaltare le unghie scegliendo la stessa fantasia utilizzata dalla moglie, ma puntato su due soli colori: sfondo verde acqua e decorazione nera.

A lavoro finito, ha pubblicato una foto su Instagram in cui mostra la mano che stringe quella di sua moglie, ma lo scatto ha ricevuto numerose critiche.

I commenti dei fan

I fan non sono stati molto teneri nei confronti di Fedez su Instagram. In tanti non hanno apprezzato la scelta di mettere lo smalto sulle unghie e si sono scagliati duramente contro il rapper. “Fai l’uomo per favore nella tua vita, sei pure sposato con un figlio” ha osservato qualcuno.

C’è poi chi ritiene che si tratta solo di una trovata per avere maggiore visibilità e chi invece pensa che sia ormai succube di Chiara Ferragni: “Che brutta fine, Federico, ormai un accessorio della mogliettina” scrive qualcuno, mentre un altro utente aggiunge: “Chi è l’uomo di casa?”.

C’è addirittura chi gli chiede se all’improvviso si sia riscoperto omosessuale, ritenendo lo smalto per le unghie un’esclusiva delle donne.

Ma, per fortuna, non tutti la pensano allo stesso modo: “Io lo trovo un messaggio inclusivo e molto fico ! ti sta benissimo” si complimenta una follower.