Fedez, bomba mediatica dopo il post sull’intervento: le accuse di alcuni fan ma anche tanti messaggi positivi

Sull'intervento al pancreas subito da Fedez scoppia una polemica subito stroncata da tanti messaggi positivi da parte dei fan.

Le notizie della malattia di Fedez, dell’intervento al pancreas e del tumore che lo ha colpito hanno scatenato tanta solidarietà ma anche una certa polemica. Come mai il rapper sarà stato preso di mira sul web? Che cosa gli sarà stato rimproverato in un momento tanto delicato?

LEGGI ANCHE :– Fedez, parla il chirurgo che lo ha operato: cosa dichiara sul TUMORE e sulle possibilità di guarire

Polemica su Fedez dopo l’intervento al pancreas: sul web piovono tante accuse ma anche molti messaggi positivi. Photo Credits: Kikapress

Polemica dopo l’intervento di Fedez: le accuse al rapper

Andiamo con ordine. Fedez è stato operato per un tumore neuroendocrino del pancreas: un intervento delicato che non ha mancato di suscitare qualche polemica assurda sul web. Molti hanno infatti accusato il rapper di aver avuto accesso a una sorta di corsia preferenziale per accedere all’operazione in tempi tanto rapidi, nonché di aver usato i suoi privilegi da personaggio pubblico. Altri hanno precisato che, potendo pagare, il rapper non abbia dovuto aspettare “mesi e mesi” per scalare una lista d’attesa.

Il messaggio che passa è che “se non sei Fedez nessuno ti opera così in fretta“. Ma si tratta di un’interpretazione corretta?

Possiamo infatti sostenere che si tratti di una discussione che a molti è parsa del tutto fuori luogo. Tant’è che nonostante le accuse piovute a pioggia su Fedez con la polemica sul suo intervento, in tanti hanno provato a rimettere la discussione sui binari giusti, facendo alcune precisazioni.

Innanzitutto, diversi utenti hanno precisato che per i tumori al pancreas gli interventi non prevedono mai lunghe liste d’attesa ma, dato che la precocità può fare davvero la differenza, vengono sempre operati “al volo”. Tanti altri hanno portato le proprie esperienze, raccontando che, grazie al sistema sanitario nazionale, hanno subito interventi molto delicati in tempi molto ridotti. E il tutto senza essere Fedez.

Photo Credits: Kikapress