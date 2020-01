Si è scatenato un vero putiferio sui social dopo che Chiara Ferragni ha pubblicato per sbaglio le password di famiglia, Fedez compreso. In realtà, l’influencer ha spiegato che si trattava di account gestiti dalla madre del rapper, che spesso si erano scagliati contro chi insultava i Ferragnez. E ora è una vera baraonda.

Le password erano della mamma di Fedez, ma…

Andiamo con ordine. Ieri Chiara Ferragni ha condiviso nelle IG Storie una foto in cui suo figlio Leone giocava con un tablet, sul cui schermo però erano ben visibili i dati di alcuni account social.

LEGGI ANCHE: — ‘J-Ax e Rovazzi vergogna’, cosa si è scoperto sugli account falsi gestiti dalla mamma di Fedez

Tutti hanno pensato che si trattasse di nomi utente e password gestiti da lei e Fedez, nell’ombra, per rispondere ai numerosi haters che li attaccano continuamente.

L’influencer, invece, ha spiegato che l’ipad in questione era dei nonni e che tutti i dati sono stati cambiati. “Ma naturalmente c’è chi pensa che quello di Twitter fosse un nostro profilo fake. È della mamma di Fedez che come ogni mamma difende il proprio figlio” ha scritto la moglie del rapper nelle IG Stories.

Daniela Martani contro la mamma di Fedez

L’account Twitter incriminato è 63Camilla, che in precedenza si chiamava Vittorio Violini. Si tratta di un profilo che non usa parole tenere contro chi insulta e offende i Ferragnez e per questo qualcuno è rimasto sorpreso che sia della mamma di Fedez.

Anche Daniela Martani, querelata dai Ferragnez per averli definiti idioti, sbotta sui social e mostra alcuni tweet della signora, in risposta alla Storia di Chiara, condivisa da un utente.

“Loro mi hanno denunciata perché ho scritto idioti mentre la madre di Fedez insulta pesantemente con frasi con scritto tr**a ecc chi osa attaccare sti due, ecco qua” ha cinguettato l’ex gieffina.

In effetti dall’account gestito dalla mamma del rapper, in passato, sono partiti attacchi al veleno non solo contro semplici utenti del web ma anche contro personaggi del mondo dello spettacolo.

“63Camilla e Vittorio Violini sarebbero account gestiti dalla mamma di Fedez. Questa cosa mi fa ridere ugualmente, perché non mi riprenderò più dai tweet contro J-Ax e dal follow a GV. Anche oggi la Special Twitter Unit ha risolto un altro caso” osserva con amara ironia un altro utente.