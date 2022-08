Fedez, la figlia di Ornella Muti chiarisce il motivo dell’attacco: ‘il consiglio che diamo ai Ferragnez’

La figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, interviene sulla polemica tra Fedez e la madre sull'alimentazione dei bambini: le sue parole

La polemica tra Fedez, Chiara Ferragni e Ornella Muti va avanti con una nuova puntata, nella quale interviene Naike Rivelli, figlia della celeberrima attrice. In una serie di Instagram Stories, la donna svela il motivo dell’attacco della madre ai Ferragnez. Ma cosa avrà mai detto Naike?

Ferragnez-Muti: le origini della ‘faida’ via social sull’alimentazione dei bambini

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ornella Muti, in un’intervista, aveva detto: “L’anno prossimo con Amadeus ci sarà Chiara Ferragni, una grande influencer che ha sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder. Quale madre vorrebbe vedere i suoi figli crescere con merendine e Coca Cola? Eppure è così”.

Le sue parole avevano causato un po’ di sdegno da parte di Fedez che, ad Ornella Muti, aveva risposto in maniera indiretta, mostrando una serie di scatti nei quali sua figlia Vittoria veniva ritratta a mangiare davvero di tutto: gelato, pane, pasta, frutta… Insomma, una alimentazione onnivora e completa.

Ora, precisando che Leone Lucia Ferragni non è mai comparso su alcun prodotto, alimentare o meno che sia, nella polemica è entrata a gamba tesa anche Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, con una serie di Instagram Stories.

La figlia di Ornella Muti risponde a Fedez sulla questione del cibo spazzatura

“Io non sono un medico, non sono un dottore, non sono un dietologo – ha esordito Naike Rivelli nelle sue Instagram Stories – Ma, nella mia vita, abbiamo tanti bambini in casa, abbiamo avuto tutti dei figli… mia madre ha tre figli e tre nipoti. Io ho un figlio che ha 26 anni…”

Poi, la figlia di Ornella Muti si rivolge direttamente a Fedez e Chiara: “Nella mia vita, mi hanno sempre detto i pediatri di stare molto attenta a non dare ai bambini cibo spazzatura. Allora, questo è un consiglio che noi diamo ai signori Ferragnez. Poi ognuno coi propri figli fa quello che vuole. Se non li protegge dal cibo spazzatura è un problema loro e dei poveri bambini. Mi dispiace tanto per loro…”

E, infine, precisa: “E perché ce l’ho sempre col cibo spazzatura e coi cibi molto raffinati? Perché nella nostra famiglia abbiamo avuto dei cancri e abbiamo imparato a ri-mangiare bene. E noi sappiamo i danni importanti che il cibo spazzatura porta. Quindi, visto che i bambini hanno tutta la vita davanti, proteggiamoli dal cibo spazzatura“.

