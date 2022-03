Fedez malattia, il cantante si deve operare? Cosa dichiara sul suo stato di salute. Chiara Ferragni prega

Dopo l'annuncio della malattia, Fedez pubblica un aggiornamento sulle sue condizioni di salute: il rapper dovrà sottoporsi ad un'operazione?

Da quando Fedez ha annunciato sui social di essere affetto da una malattia non precisata per riserbo, in tanti hanno cominciato ad interrogarsi sulle sue effetive condizioni di salute. Il rapper ha postato una Instagram Stories nella quale rivela gli ultimi aggiornamenti sulla questione. Ecco come sta e cosa dovrà fare nei prossimi giorni.

Fedez dovrà operarsi per la sua malattia? Il rapper ha postato una Instagram Stories che sembra anticipare qualcosa di molto importante riguardo alla sua salute. Photo Credits: Kikapress

Come sta Fedez? Gli aggiornamenti sulla sua malattia

Andiamo con ordine. Dopo l’annuncio della sua malattia qualche giorno fa, Fedez è tornato a parlarne postando una Instagram Stories totalmente testuale.

“Domani per me sarà una giornata importante – ha scritto in una Instagram Stories – volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività“.

Un messaggio sibillino, che molti hanno interpretato come la possibilità che oggi, 22 marzo 2022, il rapper debba sottoporsi ad un qualche tipo di operazione. Dato il riserbo che i Ferragnez hanno deciso di mantenere sulla questione, però, è al momento impossibile saperne di più.

Ad ogni modo, il suo messaggio continua in maniera molto tenera: “Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: dammi la forza di affrontare tutto questo“.

Il messaggio, ripostato da tantissimi fan dello stesso Fedez, è stato ripreso anche da Chiara Ferragni, che ha aggiunto l’emoji di due mani in preghiera affinché il marito possa superare al meglio la sua malattia.

Photo Credits: Kikapress