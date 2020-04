Anche Jennifer Aniston segue Fedez e mette like alle sue foto con Leo: gli apprezzamenti social dell'attrice fanno ingelosire Chiara Ferragni

I Ferragnez continuano a regalarci preziosi momenti di trash su Instagram. I fan si stanno ormai abituando agli ormai quotidiani ed esilaranti battibecchi della coppia più social d’Italia, come quello messo in scene poche ore fa a causa di una terza incomoda. Jennifer Aniston, di recente, mette like alle foto di Fedez, scatenando una certa gelosia in Chiara Ferragni. Lui punzecchia la mogliettina, alla quale non resta che incassare.

Jennifer Aniston ‘bimba’ di Fedez?

Ma come mai l’ex moglie di Brad Pitt si interessa al rapper milanese? Tutto è iniziato qualche giorno fa quando Fedez ha pubblicato un video utilizzando la celebre canzone della sigla di Friends, serie tv di cui Jennifer Aniston era protagonista.

L’attrice americana ha apprezzato la scelta musicale del marito di Chiara Ferragni, concedendogli il suo primo like. Da allora, ha continuato a seguire Fedez, mettendo altri like, soprattutto alle foto in cui è ritratto anche il piccolo Leone.

Gli apprezzamenti social di Jennifer stanno facendo esultare il cantante, lusingato di ricevere l’approvazione virtuale di una grande star internazionale come lei. Meno entusiasta è Chiara Ferragni, costretta a subire le provocazioni del marito.

“amore, sai chi ha appena messo like alla mia ultima foto?”

“Jennifer Aniston?”@Fedez pic.twitter.com/gmrCFJ74CB — ylè ♡🍀 (@_xmicheleshugx_) April 16, 2020

La reazione di Chiara Ferragni

Come un comune ragazzo che si esalta per il like di un personaggio famoso, anche Fedez è andato in visibilio dopo aver ricevuto l’attenzione social da Jennifer Aniston. Il rapper si sta divertendo a far ingelosire la moglie, realizzando vari video nei quali la stuzzica e con cui delizia i fan.

“Comunque, Jennifer Aniston è ufficialmente una bimba di Fedez” annuncia il rapper in una clip in cui appare seduto sul divano al fianco dell’influencer. “In realtà non è vero: mette like solo ai post dove c’è Leo” aggiunge.

“Allora è una bimba di Leo” replica sogghignante Chiara. E lui: “Ma anche stasera mi ha messo i like e mia moglie è neraaaaa”.

I siparietti dei Ferragnez stanno facendo divertire i fan della coppia che hanno già creato meme e gif sull’insolito triangolo.