Fedez, il messaggio toccante di Orietta Berti in diretta tv: cosa ha detto su di lui su Rai 1 

Orietta Berti in diretta tv ha mandato un messaggio a Fedez

La confessione del problema di salute da parte di Fedez ha scosso il mondo del web e scatenato un’onda di affetto da parte di amici e colleghi del mondo della musica e della tv.

In tanti hanno voluto esprimere la vicinanza al rapper per la battaglia che adesso lo aspetta: prendersi cura di sé stesso e sconfiggere la malattia che a detta sua sarebbe stata “scoperta in tempo”.

Tra i messaggi calorosi riferiti a Fedez e alla sua situazione, è spuntata anche quello di Orietta Berti, che è avvenuto in diretta, nel bel mezzo della trasmissione in cui era ospite su rai 1: Il Cantante Mascherato.

Il messaggio di Orietta Berti per Fedez

Orietta, presente per duettare con uno dei cantanti mascherati, invitata dalla padrona di casa Milly Carlucci a prendere pure la parola, ha subito detto: “È la persona più bella che abbia conosciuto, è una persona brava, onesta, generosa. Ha una famiglia meravigliosa e noi gli auguriamo tutta la forza e tutto il bene che possiamo dargli”.

Orietta ha condiviso con Fedez il grande successo di “Mille”, tormentone cantato insieme al rapper e ad Achille Lauro. In tanti sui social hanno apprezzato il gesto della cantante, twittando: “Orietta che manda un pensiero a Fedez, lo sapevo che lo avrebbe fatto anche mezzo tv”, “Orietta con Fedez è così carina”, “Finalmente qualcuno che si degna di mandare gli auguri a Fedez. Da Orietta direi che era doveroso, anche se l’assist gliel’ha dato Milly”.

Foto: Kikapress