Chiara Ferragni mostra su Instagram una strana collana che lascia pensare a una seconda gravidanza, ma Fedez interviene e smentisce, ma...

Seconda gravidanza in arrivo per Chiara Ferragni? Questa volta la domanda non è del tutto infondata: a seminare indizi su un presunto secondo bebè in arriva in casa Ferragnez è stata proprio l’influencer nelle sue IG Stories. Circostanza che ha messo in allarma anche Fedez, intervenuto per smentire la notizia che la moglie sia incinta. Anche se anche lui inizia a nutrire qualche dubbio: sta per diventare di nuovo papà?

Chiara Ferragni e gli indizi sulla seconda gravidanza

Tutto è iniziato con una foto che Chiara ha pubblicato elle sue storie su Instagram. L’imprenditrice milanese, già mamma del piccolo Leone, ha mostrato una singolare collana.

Al prezioso gioiello ha fatto applicare dei mini ritratti della sua famiglia. Ci sono quelli dei genitori, delle due sorelle, del marito, il suo, quello di Leo e persino quello cane Matilde. E poi il dettaglio che ha fatto scatenare i fan: una delle medagliette è stata indicata come quella per i future children, ovvero i futuri bambini.

Sui social i fan, che scrutano il suo ventre in ogni scatto in cui sembra più tondeggiante, sono andati in delirio. La cicogna sta per posarsi in casa Ferragnez?

Fedez smentisce

A riportare tutti con i piedi per terra, smentendo la gravidanza di Chiara Ferragni, ci ha pensato Fedez. Il rapper ha pubblicato un video nelle IG Stories in cui dichiara di non credere che la moglie sia incinta e ammette di non aver saputo della collana fino a quando non ha visto il clamore sollevato su Twitter.

“Non sapevo niente di questa cosa, quindi grazie Twitter, davvero. Comunque no, ragazzi non è incinta, credo si sia portata avanti, non è normale, non so perché lo faccia, davvero, non chiedetemi perché lo faccia, ma non è incinta. Il future children penso che sia il bambino che verrà” dice il marito di Chiara tra il divertito e l’imbarazzato.

Però, aggiunge, c’è sempre un’ipotesi due: “Forse deve dirmi qualcosa, ma non credo che me lo dica così, un po’ sto sperando che sia così, ma non credo anche se sarebbe molto divertente”.

Per risolvere l’enigma servirebbe un intervento della diretta interessata, ma una cosa è certa: Chiara vuole sicuramente allargare la famiglia. Fedez coglierà al volo l’occasione?