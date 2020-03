Su Instagram Fedez va' su tutte le furie per un video violento primo in tendenza: arrabbiato, si rivolge direttamente a Youtube Italia

Un video violento, la prima posizione nelle tendenze su Youtube, un pessimo esempio per il pubblico giovane. Fedez, furibondo, dal suo profilo Instagram lancia un appello direttamente a Youtube Italia perchè il video sia rimosso.

Chiedo scusa per i toni ma io, veramente, ho il sangue alla testa e sono inca**ato nero…

Ecco cosa ha fatto perdere le staffe al rapper.

Fedez furioso: “quanto ci mettete a buttare giù questo canale?”

Fino a ieri era primo in tendenze su Youtube un video che mostrava una “rissa fra pugili professionisti e dei ragazzini”. Il titolo del video violento era “Gallagher massacrato di botte insieme a Ski e Wok” proposto dal canale Social Boom.

Fedez non ci ha visto più e sulle sue stories di Instagram ha messo in chiaro la sua posizione sulla popolarità di tali contenuti. Inquadrando con lo smartphone la pagina delle tendenze sul suo pc, il rapper ha fatto valere le sue ragioni spiegando i motivi della sua rabbia e chiedendo di “buttare giù” il canale.

In questo momento primo in tendenze su Youtube c’è un video in cui quattro pugili professionisti picchiano 3 ragazzini inermi. Mi rivolgo direttamente a Youtube: quanto ci mettete a buttare giù questo c**zo di canale? Cosa vogliamo spiegare al pubblico giovane? Che se fai un video dove ci sono delle persone che vengono picchiate finisci primo in tendenze?

Il canale che fa arrabbiare Fedez: il video nella zona rossa di Codogno

Fedez è furioso: questo canale, a suo parere, propone contenuti che sono pericolosi e dovrebbe essere scoraggiato invece di ottenere la prima posizione in tendenze. Teme infatti che i più giovani, per emulazione, si lancino nelle stesse “imprese” che vedono nei video. Non è solo il video violento a trovarsi nel mirino di Fedez:

Stiamo parlando dello stesso canale di una persona che è andata nella zona rossa di Codogno, dove dei ragazzini per spirito di emulazione, per avere lo stesso ritorno di immagine, potevano fare le stesse str***ate che ha fatto questo.

Il proprietario del canale era anche stato ospite a Non è l’arena di La7 per questo contenuto: infatti era stato fermato dalle forze dell’ordine locali e denunciato per l’infrazione commessa. Fedez, sempre più furioso, conclude:

Quanto ci vogliamo mettere a buttare giù sto canale Youtube Italia? Ci vogliamo svegliare?

La risposta a Fedez su Youtube: “sciacquati la bocca prima di parlare”

Lo youtuber Francesco Belardi, in arte Social Boom, ha risposto alle accuse di Fedez con un altro video, dopo che quello incriminato è stato “buttato giù” come richiesto.

A suo dire il video violento ritraeva i rapper Gallagher, Wok e Ski “coinvolti in un’aggressione in cui fondamentalmente le hanno prese, per dei conti irrisolti riguardanti delle loro questioni personali”. Belardi continua osservando che definire Gallagher “inerme” sia inappropriato, considerando che è uscito qualche mese fa dal carcere per il pestaggio di quattro suoi fan e un passante.

Caro signor “marito di Chiara Ferragni”, questa è la stessa persona che tu inviti nel tuo show “Muschio selvaggio”, davanti a un pubblico di giovani, a parlare come se fosse una star. (…) Sciacquati la bocca prima di parlare.

Social Boom prosegue: