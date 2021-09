Fedez, ‘è stata l’ultima foto con Gigi’: cosa è successo dopo il post con la modella e il commento di Chiara Ferragni

Fedez ha postato una foto insieme a Gigi Hadid, provocando la reazione di Chiara Ferragni. Dopo il commento della moglie, il rapper non farà mai più foto con la modella

Fedez è pazzo di Gigi Hadid, questo non è un mistero. Ma la gelosia di Chiara Ferragni è grande e qualcosa è successo anche stavolta! Ma cosa avrà combinato stavolta il rapper al punto da scatenare la reazione della moglie? Cos’è successo?

LEGGI ANCHE:– Chiara Ferragni, quanto pagano di affitto al mese nella casa di Milano? La cifra da capogiro

Fedez ha pubblicato su Instagram una foto insieme a Gigi Hadid: la reazione di Chiara Ferragni è tutta da ridere (ma il rapper non farà mai più foto con la modella). Photo Credits: Kikapress

Fedez su Instagram con Gigi Hadid: la gelosia di Chiara Ferragni

Andiamo con ordine. Da Versace, Fedez ha fatto una foto con Gigi Hadid, l’ennesima della sua vita. Poi, l’ha postata su Instagram con tanto di commento: “Giurooo mi fai venire voglia di futuro… ah no!”.

Fin qui nulla di male, se non fosse per il commento di Chiara Ferragni, che sotto lo scatto del marito ha scritto (in maniera del tutto ironica ma lasciando intendere un certo fastidio): “Giuro mi fai venire voglia di divorzio”.

Ma se possiamo dire che la schermaglia tra Fedez e Chiara Ferragni per Gigi Hadid è stata soltanto uno scherzo, quel che è certo è che il rapper non farà mai più foto con la bellissima modella. Anzi, lui stesso ha fatto sapere che quella appena comparsa su Instagram sarà l’ultima!

Fedez non farà mai più foto insieme alla modella: ecco il motivo

Il motivo, però, non è la gelosia di Chiara Ferragni! Lo stesso Fedez ha infatti dichiarato che non farà più foto con la Hadid poiché quest’ultima sembrerebbe essersi stancata di farle…

“La foto che ho fatto ieri sera con Gigi credo che sarà l’ultima foto che farò con lei per il resto della mia vita – ha raccontato il rapper in una Instagram Stories – perché era evidentemente piena e mi ha detto: ‘Ah, è tipo una cartolina di Natale che si fa ogni anno coi parenti’. Ma non l’ha detto in maniera divertita. Lo dico solo perché so che non guarda le storie. Però bello, un bel momento”.

Photo Credits: Kikapress