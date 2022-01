Fedez in crisi con Ferragni? Oltre agli unfollow, ai like e agli anelli spariti: ecco il dettaglio che spaventa di più e fa disperare i fan della coppia

Fedez e Chiara Ferragni in crisi? Si vocifera su una rottura dopo i tanti indizi sparsi nel web. Ma c'è qualcosa che spaventa davvero i fan

In queste ore si sta vociferando su una possibile crisi tra Fedez e Chiara Ferragni: in molti hanno notato diversi indizi in giro per il web, dove tra anelli spariti, follower scomparsi e carenza di like c’è qualcosa che sta facendo spaventare davvero i fan della coppia più amata del web.

C’è crisi tra Fedez e Chiara Ferragni? Sui social network sono comparsi numerosi indizi che stanno facendo tremare i follower della coppia. Photo Credits: Kikapress

Crisi tra Fedez e Chiara Ferragni, gli indizi comparsi sul web: anelli scomparsi, like e unfollowing

Tre indizi fanno una prova? Così si dice. E nel caso delle voci di crisi su Fedez e Chiara Ferragni tre indizi li abbiamo raccolti in maniera molto rapida. Innanzitutto perché, guardando le storie del rapper, in molti hanno notato che non ha più la fede al dito. La scomparsa dell’anello è un campanello d’allarme, dicono gli appassionati, anche perché pare che Fedez non se lo sia mai tolto prima…

Ma non solo la fede, a scomparire sono stati anche alcuni follower su Instagram e, in particolare, Fedez ha smesso di seguire degli amici di Chiara Ferragni. In molti credono che, durante la loro settimana bianca in montagna, il rapper abbia litigato con loro, in un giro di tensione che ha causato un certo astio anche con la moglie.

E il terzo indizio? Fedez non mette like a Chiara Ferragni da alcuni giorni: è questa la vera prova della crisi?

Il silenzio dei Ferragnez spaventa i fan

Non sappiamo se gli indizi finora raccolti possano essere davvero il segno di una crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. Quel che è certo è che i due si sono chiusi in un assordante silenzio, senza smentire né confermare le voci che stanno circolando sul web alla velocità della luce.

Gran parte dei fan è spaventatissima da questo silenzio, tant’è che temono la doccia fredda da un momento all’altro. Altri invece, stanno immaginando che i Ferragnez stanno soltanto creando un po’ di hype su di loro e che torneranno presto con qualcosa di davvero grosso. Quale sarà la verità?

Photo Credits: Kikapress