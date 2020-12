Fedez dona 1000 € a 5 persone ma viene criticato: come risponde il rapper su Instagram

Sta facendo discutere un video di Fedez, nel quale il rapper dona 1000 euro a cinque persone in giro per Milano: ecco come ha risposto.

Sta facendo molto discutere un video che Fedez ha caricato sul web, nel quale il rapper dona 1000 euro a cinque persone in giro per Milano: alle critiche ha però risposto direttamente lui. Ma cosa avrà mai ribattuto il marito di Chiara Ferragni, che notoriamente non le manda certo a dire?

Fedez dona 1000 euro a cinque persone: piovono le critiche

Andiamo con ordine. Improvvisatosi Babbo Natale, Fedez è andato in giro per Milano a fare dei regali a cinque persone: a bordo della sua Lamborghini, il rapper ha consegnato alcuni pacchetti da mille euro, raccolti durante una live Twitch dedicata al tema.

I regali sono stati consegnati a un senzatetto, a una cassiera del McDrive, a un artista di strada, a una soccorritrice volontaria e a un rider. Le persone in questione sono state scelte a caso, tra alcune specifiche categorie colpite dalla crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria.

Le accuse mosse a Fedez: dalla macchina alla diretta

Gradevolmente stupiti dal regalo, hanno tutti ringraziato il marito di Chiara Ferragni per il bellissimo gesto. Quella di Fedez che dona 1000 euro sembrava quindi essere una storia a lieto fine, se non fosse che il rapper ha subito numerose critiche a riguardo.

Sotto accusa sono finite la sua auto (una Lamborghini), l’esiguità dei beneficiari (appena cinque) e lo stesso fatto di aver trasmesso l’intera operazioni in diretta streaming. È per questo motivo che nelle sue Stories Fedez ha deciso di rispondere punto su punto.

Fedez ribatte punto su punto alle critiche

“Mi preme, per correttezza, chiarire un attimo la situazione sull’iniziativa fatta ieri visto che un paio di giornalisti hanno dato il loro parere – ha esordito il rapper su Instagram – Twitch è una piattaforma dove gli utenti donano dei soldi alle persone che fanno dei live streaming, che normalmente se li tengono. Io, non reputando di averne bisogno perché streammo per passione ho deciso di donare questi soldi”.

Poi spiega il perché dell’operazione: “Essendo soldi di donazioni, per rendere partecipi le persone, non sono stato io a decidere a chi né a come donare. Lo hanno fatto gli utenti. E io mi sono prodigato per trasparenza e correttezza per consegnarli dedicando tutta la giornata di ieri a questa cosa”.

Infine, un riferimento alla Lamborghini: “Quello che mi dispiace è leggere negli articoli il modello della mia macchina, come se questa fosse una discriminante… io l’ho pagata regolarmente e non me ne vergogno…”

Già in un post Twitter, Fedez aveva scritto: “Per farlo ho usato la mia macchina, che mi sembra di capire sia da cambiare”.

In effetti, le critiche su Fedez che dona 1000 euro ad alcune persone selezionate dal suo pubblico di Twitch sembrano perlomeno curiose… voi come la pensate a riguardo?

