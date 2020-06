Fedez avrebbe dovuto dire qualcosa sulla morte di George Floyd invece di condividere il video della morte: fan contro il rapper, che si scusa

Fedez e Chiara Ferragni bersagliati sui social per non essersi espressi apertamente sulla drammatica morte di George Floyd. Dopo la diffusione del video che mostra le drammatiche immagini dell’uomo afroamericano, bloccato a terra da un poliziotto che gli si inginocchia sopra, il mondo intero si è indignato. I Ferragnez, invece, si sarebbero limitati a condividere video e post altrui senza prendere una posizione sul caso. E per alcuni fan avrebbero potuto fare di più per sensibilizzare contro razzismo e violenza, visto il nutrito gruppo di follower che li seguono.

Fedez criticato sul caso George Floyd

Le critiche a Fedez sono partite soprattutto su Twitter dove il rapper ha condiviso diversi post sui fatti accaduti in America. Gli utenti però hanno polemizzato con la sua scelta di non prendere una posizione ferma e decisa sulla questione, come hanno fatto altri Vip del calibro di Naomi Cambpell, ad esempio.

“Il silenzio sui fatti che stanno accadendo in America sa molto di “se non succede sotto casa mia, non mi riguarda” e fa un po’ tristezza” ha cinguettato ad esempio qualcuno.

Non solo: tra una condivisione e l’altra, il marito di Chiara Ferragni, avrebbe contribuito alla diffusione di un video che i familiari di George Floyd avevano chiesto di fermare. Una utente glielo fa notare e lui, prontamente, cancella il post e si scusa.

E a chi chiede di fare chiarezza, c’è chi fa notare: “Non si tratta di fare chiarezza ma di usare il proprio seguito per essere d’aiuto. Si proclamano tanto i paladini della giustizia e dei diritti e poi in una situazione del genere non si esprimono? Ripeto, ipocriti”

La risposta del rapper

A un certo punto, Fedez ha deciso di rompere il silenzio, sentendosi ingiustamente attaccato e ha scritto un lungo messaggio rivolto a fan e haters.