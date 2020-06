Fedez si scaglia duramente contro Matteo Salvini dopo le scene di assembramenti nella manifestazione di ieri a Roma: ecco il tweet

Fedez attacca Matteo Salvini su Twitter. L’occasione per sferrare un duro colpo al leader della Lega è una foto che ritrae la manifestazione del 2 giugno organizzata a Roma dal centrodestra. Una calca di persone intorno a un lungo tricolore, in barba a ogni disposizione in materia di distanziamento interpersonale. Gli scatti dell’evento stanno facendo il giro del web e anche il rapper, come molti altri utenti, ha espresso indignazione.

Fedez contro Salvini: l’attacco del rapper

Non ci gira molto intorno, Fedez nel lanciare i suoi strali contro Matteo Salvini. “Ormai non s fa nemmeno finta che la legge sia uguale per tutti ” scrive il rapper su Twitter unendosi all’hashtag #SalviniVergognati, entrato in tendenza.

Ormai non si fa nemmeno più finta che legge sia uguale per tutti #Salvinivergognati pic.twitter.com/j4SMuoU9cD — Fedez (@Fedez) June 3, 2020

Moltissimi utenti, commentando il tweet del marito di Chiara Ferragni, dimostrano di esser d’accordo con lui e condannano quella manifestazione che non ha rispettato le misure anti-covid.

“Stadi chiusi. Concerti e svaghi negati. Sagre estive annullate. Matrimoni stravolti. In ginocchio indotto dello spettacolo, economia locale dei piccoli centri e quella delle cerimonie. E però si tengono manifestazioni di piazza contro ogni legge e buonsenso” cinguetta ad esempio qualcun altro.

Stadi chiusi. Concerti e svaghi negati. Sagre estive annullate. Matrimoni stravolti. In ginocchio indotto dello spettacolo, economia locale dei piccoli centri e quella delle cerimonie. E però si tengono manifestazioni di piazza contro ogni legge e buonsenso.#salvinivergognati pic.twitter.com/t0LrVzxG51 — Angelo Forgione (@angelo_forgione) June 3, 2020

Ma c’è anche chi, pur contestando gli assembramenti durante la manifestazione, ritiene che il vero colpevole sia da ricercare altrove. “È stupendo che attaccate Salvini per gli assembramenti ma non riuscite a capire che se c’è tanta gente è per colpa di un governo che ha fallito in tutto …” ha osservato un altro utente.

L’appello agli artisti

Non è la prima volta che il cantante attacca un politico pubblicamente sui social. In passato ha avuto diversi battibecchi con Maurizio Gasparri ad esempio. Il parlamentare, di recente, ha anche annunciato querele contro il rapper, che si è detto ignaro dei motivi dell’eventuale procedimento.

Anche con Salvini, Fedez in passato ha avuto diverse scaramucce. Tant’è che quando nei giorni scorsi il leader della Lega lo ha ringraziato via social per la raccolta fondi destinata alla realizzazione di un reparto di Terapia Intensiva al San Raffaele di Milano, lui aveva risposto piuttosto freddamente. Con un sbrigativo “prego”.

Insomma, bisogna ammetterlo: a Fedez il coraggio di dire quello che pensa non manca. Anche quando si tratta di tirare in ballo i suoi colleghi che si uniscono alle manifestazioni contro il razzismo negli Usa e non si espongono mai sulla politica italiana.