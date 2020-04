Anche Fedez cede all'ironia sul termine congiunti dopo l'annuncio del nuovo DPCM in vigore dal 4 maggio: l'immagine su Twitter diventa virale

Prima le polemiche, poi l’ironia. Anche Fedez cede alla tentazione di fare una battuta sul termine congiunti, dopo che Conte ha illustrato il nuovo DPCM che sarà in vigore dal 4 maggio prossimo. Il presidente del Consiglio ha infatti annunciato che nella cosiddetta Fase 2 ci si potrà spostare per far visita ai congiunti, sollevando un polverone. Solo il giorno successivo, Palazzo Chigi ha chiarito meglio l’interpretazione del termine, allargando la platea dei soggetti compresi nella definizione. E intanto sui social è montata l’ironia.

Fedez e l’ironia social sui congiunti

Nel pomeriggio di ieri, vista la bufera politica e mediatica scatenata dalle parole di Conte – già protagonista della gaffe sui parrucchieri – è arrivata una nota di Palazzo Chigi che ha specificato cosa si intenda per congiunti. Nel documento si legge che il termine include “parenti, affini, coniugi, conviventi, ma anche fidanzati e affetti stabili”. E gli amici sono inclusi? Ulteriori precisazioni dovrebbero arrivare nei prossimi giorni quando sul sito della Presidenza del Consiglio saranno pubblicate le relative Faq sull’argomento.

Intanto, però, sui social è scoppiata l’ironia e anche Fedez non ha mancato di strappare un sorriso sul termine congiunti. Il rapper milanese, infatti, ha pubblicato una foto su Twitter che richiama la sigla di Friends, celebre serie tv americana con Jennifer Aniston, divenuta nel frattempo una sua follower. Sull’iconica immagine del divano posizionato davanti alla fontana all’aperto su un prato di New York ha scritto ‘Congiunti’ con gli stessi caratteri del titolo del telefilm.

I commenti sui social

L’immagine pubblicata da Fedez sulla questione congiunti è divenuta immediatamente virale, collezionando centinaia di condivisioni e migliaia di like. C’è anche chi, in risposta al rapper, propone di cambiare il titolo della serie in ‘Affetti Stabili’ e chi con pungente sarcasmo osserva: “Ma la gente non sa cosa siano i congiuntivi e deve sapere cosa siano i congiunti?”

Numerosi i commenti e i tweet dello steso tenore pubblicati anche dagli altri utenti. “Ma i congiunti si possono congiungere liberamente o devono congiungersi con le protezioni?” cinguetta qualcuno.

E ancora: “I fidanzati sono congiunti…ma solo se la relazione è stabile. Non vorrei essere nel Carabiniere che deve verificarlo!”