Chiara Ferragni e Fedez, quanto è costata la vacanza a Ibiza: la cifra per dormire una sola notte

Quanto sarà mai costata la vacanza a Ibiza di Fedez e Chiara Ferragni in una mega-villa da sogno? Scopriamolo insieme!

La vacanza di Fedez e Chiara Ferragni a Ibiza continua a far parlare di sé: la coppia più in vista dei social network ha infatti trascorso un soggiorno da sogno in una villa stupenda sull’isola spagnola. Ma quanto sarà costato tutto?

LEGGI ANCHE :– Fedez, la dura replica sui social: ‘Non giocare con la mia malattia’. Le stories dopo la critica al Tik Tok di Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni: quanto è costata la loro vacanza a Ibiza?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel mese di agosto, Fedez e Chiara Ferragni sono stati in vacanza ad Ibiza con i figli Leone e Vittoria. Partiti a bordo di un jet privato, hanno documentato tutto sui social. Compreso il loro soggiorno in una villa da sogno.

La villa in questione era davvero enorme: immersa nel verde, c’erano una maxi piscina esterna, un campo da basket e una pista da bowling. Ma non è tutto: un meraviglioso colonnato e un salotto esterno, più uno spazio dedicato ai bambini…

Insomma… una villa da sogno. Ma quanto sarà costata? Il prezzo preciso, ovviamente, non lo conosciamo e sul web non si trovano indicazioni precise riguardo all’esatta struttura presa dai Ferragnez. Sappiamo solo che un soggiorno in un alloggio del genere è di circa 700 euro a notte.

Ma le loro vacanze non si sono certo concluse così. E, anzi, sono continuate in un lussuoso agriturismo di Ibiza, al Paloma Café & Restaurant, un luogo incantevole dove continuare a vivere l’estate mediterranea in tutto il suo splendore tra cibo locale e una meravigliosa fattoria.

Quel che è certo è che la vacanza a Ibiza di Fedez e Chiara Ferragni è costata davvero tanto (il solo jet privato con il quale hanno raggiunto l’isola non costa meno di 10mila euro): quanto avranno speso in totale per il loro agosto da sogno?

Photo Credits: Kikapress