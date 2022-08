Federico Fashion Style, ‘non mi vergogno a farmi vedere così’: cosa è successo nella stazione di Firenze 

Federico Fashion Style si mostra così nella stazione di Firenze prima di prendere il treno per tornare a Milano

Federico Fashion Style ha conquistato anche Firenze, con l’apertura del suo nuovo salone. Il volto tv e noto hair stylist ormai fa la spola tra un salone e l’altro, tra Milano, quello di Anzio, la nuova apertura di Firenze e Napoli.

LEGGI ANCHE : — Federico Fashion Style, aperto il nuovo negozio ad Anzio. Ecco i prezzi per una messa in piega: la cifra non è quella che pensi

Su Instagram, il parrucchiere ha raccontato e mostrato alcune delle sue “opere d’arte” e si è mostrato stanco dopo una giornata passata nel salone di Firenze, colmo di gente.

“Questa è la mia situazione, non mi vergogno a farmi vedere, sono alla stazione di Firenze e come al solito il mio treno è in ritardo. Dopo una giornata di lavoro con il salone pieno, mi sono fermato un secondo e niente sto così” ha spiegato Federico nelle stories, dove lo si vede seduto a terra in stazione a Firenze in attesa del treno che lo ha riportato a Milano.

È noto infatti che Federico viaggia unicamente in treno. Solo pochi mesi fa aveva lamentato la situazione dei controlli anti Covid in stazione e la negligenza per la quale, nonostante non fosse stato nemmeno controllato, aveva perso il treno che lo doveva riportare a casa a Roma dopo essere stato a Milano negli studi del programma tv di Barbara D’Urso.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset