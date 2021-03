I saloni di bellezza di Federico Fashion Style essendo in zona rossa devono chiudere; ma lui non si perde d'animo e fa un annuncio

Con l’entrata in vigore del nuovo DPCM, Federico Fashion Style ha dovuto chiudere i suoi saloni: il Lazio è diventato zona rossa e di conseguenza tra le attività che devono chiudere ci sono anche i parrucchieri. In un video pubblicato su Instagram, Federico mostra il salone de La Rinascente a Roma, vuoto. C’è solo lui che sta ultimando le pulizie prima di chiudere fino a dopo Pasqua.

“Tutti i miei saloni saranno chiusi per il nuovo DPC – dice nel video – Ma sto preparando un progetto davvero pazzesco per questi giorni di chiusura. Perché voi sapete che io amo tantissimo il mio lavoro, amo tantissimo fare il parrucchiere. Scusate mi sto emozionando e mi viene quasi da piangere perché veramente non posso pensare a questa cosa, che da domani saremo un’altra volta chiusi.”

Nella speranza che la situazione possa presto risolversi, Federico non si perde d’animo e annuncia di avere pronto un progetto straordinario per poter essere vicino ai suoi clienti, e non perdere gli stimoli creativi: un tour in Sardegna.

“Rispettando tutte le regole e facendo tutto come si deve, sto organizzando una cosa pazzesca – racconta Federico Fashion Style nel suo video – passerò parte di questo lockdown in Sardegna dove si può lavorare, dove io posso non perdere i miei stimoli creativi il mio lavoro, la mia forza di volontà. Ci sono dei parrucchieri che mi vogliono ospitare e così potrò prendermi cura di voi. La Sardegna è zona bianca stiamo organizzando un tour, tutto fatto ad hoc in regola. Vi terrò aggiornati e vi dirò l’itinerario: sicuramente inizieremo da Cagliari e finiremo ad Olbia.”

Il pensiero va poi a tutti i suoi colleghi e alle persone che dovranno restare ferme in questo periodo. E a chi gli dice di fare beneficienza, risponde che la beneficienza si fa ma non si dice. Intanto martedì 16 marzo andranno in onda gli ultimi due episodi de Il Salone delle Meraviglie 4 con due episodi, come dice lui stesso, veramente pazzeschi.

Crediti foto@Ufficio stampa Eleonora Teti