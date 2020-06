Molti Vip hanno partecipato all'apertura del nuovo salone di Federico Fashion Style a La Rinascente a Roma, ma la vera star è sua figlia...

Federico Fashion Style ha aperto un nuovo salone a La Rinascente, in pieno centro a Roma. Il celebre parrucchiere delle star non ha potuto organizzare una vera e propria festa per l’inaugurazione per via delle disposizioni anti Covid-19 ma non sono mancati i suoi storici amici. E protagonista assoluta dell’evento è stata la figlia, come mostrato dallo stesso hair sylist nelle sue IG Stories.

Federico Fashion Style apre salone a La Rinascente

Tutto è stato rigorosamente documentato per i fan su Instagram. Durante l’apertura del nuovo salone a La Rinascente, Federico Fashion Style non ha mancato di realizzare foto e video dell’evento. Tutto il materiale è stato condiviso sui social, deliziando i numerosi follower che lo seguono.

LEGGI ANCHE: — Avete mai visto la bellissima villa di Federico Fashion Style? Ecco dove vive il parrucchiere delle dive

Nonostante l’emergenza Covid-19 abbia limitato i festeggiamenti per la nuova apertura, molti personaggi famosi hanno presenziato all’iniziativa. C’erano Valeria Marini, ad esempio, molto amica del parrucchiere dei Vip, ma anche Gianni Sperti e Tina Cipollari. Tutti sembrano essersi molto divertiti anche grazie alla figlioletta di Federico, vera star della giornata.

La figlia di Federico superstar

Circondato da un ristretto gruppo di amici e parenti – ma seguito da decine di fotografi – Federico Fashion Style ha inaugurato il nuovo, lussuosissimo salone a La Rinascente di Roma.

Ad animare l’evento, incredibilmente è stata la figlia del protagonista de Il salone delle meraviglie. La piccola infatti ha giocato con molti dei Vip presenti, con i quali ha una certa confidenza, essendo amici del celebre papà.

A un certo punto, tra i tanti video pubblicati da Federico nelle IG Stories, ne è apparso uno in cui Gianni Sperti si mostra legato come fosse prigioniero. Autrice del rapimento proprio la piccolina che ha confermato con soddisfazione di essere riuscita a bloccare l’opinionista di Uomini e Donne.

Dopo il gioco, anche la cura dell’immagine: eccola, in un altro video, in compagnia di Valeria Marini, pronta a farsi truccare come una vera donna.