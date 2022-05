Federico Fashion Style, la polizia interviene al Cosmoprof: cosa è successo durante gli eventi in programma

Federico Fashion Style e il bagno di folla al Cosmoprof, problemi di sicurezza?

L’hair stylist Federico Fashion Style, volto noto anche in televisione, è stato ospite nello stand di Labor Pro durante il Cosmoprof, la fiera dedicata ai professionisti dell’industria cosmetica e della bellezza.

La sua presenza in fiera ha destato grande interesse e movimento tra le centinaia di persone presenti in fiera e sembra che la polizia sia dovuta intervenire per rimettere ordine.

Stando alle segnalazioni giunte su Instagram da alcuni utenti presenti alla fiera, durante le apparizioni dell’hair stylist avverrebbero numerosi furti.

Federico Fashion Style al Cosmoprof, i racconti dei presenti

Le persone sarebbero state distratte dagli omaggi che Federico lancia dal palco e nel frattempo malintenzionati ne avrebbero approfittato per rubare telefoni e portafogli nella calca sotto ai palchi degli eventi.

Alle persone impegnate ad afferrare profumi, spray per capelli, spazzole e altri omaggi, verrebbero sottrate alcuni beni personali dai borseggiatori presenti in fiera, tutto chiaramente all’insaputa dell’organizzazione e di Federico stesso, che non può sapere cosa accade sotto al palco.

Il problema legato alla sicurezza potrebbe essere rappresentato dalla dinamica con cui si svolge l’evento: “Negli altri stand i gadget vengono dati dalle hostess in maniera pacata mentre passi, invece Fderico vuole adottare questa nuova formula, sicuramente instagrammabile ma poco sicura” ha scritto l’utente che ha raccontato la sua testimonianza, riportata dal profilo Instagram “Very Inutil People”.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset