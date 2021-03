Federico Fashion Style continua il suo tour in Sardegna alimentando le polemiche: dopo la cena fuori, la gaffe sulle donne sarde che non possono essere troppo bionde

Federico Fashion Style sta gestendo il suo successo come meglio crede, puntando da una parte sul duro lavoro e dall’altra sulle polemiche che, volente o nolente, lo coinvolgono quasi quotidianamente: il tour in Sardegna continua, non senza gaffe come quella sulle donne sarde.

Federico Fashion Style e le donne sarde: perché il biondo non va su di loro?

Il parrucchiere dei vip ha postato su Instagram alcune stories mostrando i riflessi caldi realizzati su una sua cliente sostenendo: “Abbiamo fatto un bel marron glacé perché le donne sarde non possono essere troppo bionde”.

Apriti cielo… In men che non si dica, tante delle sue followers si sono ribellate contro questa affermazione dettata soltanto dal fatto che in generale chi ha una carnagione tendente all’olivastro debba preferire colori caldi piuttosto che il biondo.

Donne sarde troppo bionde? Polemica nei confronti di Federico Fashion Style

La gaffe sulle donne sarde è avvenuta mentre Federico Fashion Style si trovava a Cagliari, terza tappa del suo tour, che gli ha portato critiche – anche piuttosto aspre – da parte di Vladimir Luxuria: l’hairstylist è stato stigmatizzato per essere andato a cena fuori dopo le 20 di sera, nonostante fosse in zona bianca.

Agli invidiosi del seguito di clienti che ha generato, molte delle quali hanno approfittato del tour in Sardegna, Federico Lauri ha fatto sapere:

“Non sto rubando il lavoro a nessuno, le donne che stanno venendo a visitarmi lo avrebbero fatto comunque nel mio salone di Roma non appena le norme Covid lo avessero permesso. Chiunque poteva avere la mia idea di affittare una poltrona o chiedere di essere ospitato nel salone di qualche collega. Potevate farlo anche voi che rosicate, ma forse non avreste avuto lo stesso numero di appuntamenti che ho io”.

Foto: Uff Stampa Eleonora Teti