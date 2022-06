Federico Fashion Style furioso con un suo collega: ‘Rivincita tremenda’. Cosa è successo 

Federico Fashion Style si sfoga su Instagram: a chi si rivolgeva? Forse a un collega al momento impegnato in tv?

Federico Fashion Style torna a sfogarsi attraverso le sue stories su Instagram. L’hair stylist è sempre solito raccontare la sua vita personale e professionale, costantemente diviso tra televisione e i suoi saloni di bellezza.

A breve Federico inaugurerà anche un nuovo salone a Firenze e si vocifera che per lui si apriranno presto di nuovo le porte della televisione, dove ha già partecipato ad alcuni programmi di successo, tra cui “Ballando con le Stelle” (come concorrente in gara) e “La Pupa e il Secchione Show” (nei panni di giudice).

Senza dimenticare l’intero format a lui dedicato “Beauty Bus”, con il quale ha girato tutta Italia per “mettere mano” su donne pronte a farsi aiutare dal suo tocco magico.

In un contenuto visibile proprio su Instagram, Federico si è lasciato andare a un piccolo sfogo, parlando di “rivincita tremenda”.

Non è chiaro con chi ce l’abbia l’hair stylist ma a guardare bene i palinsesti, l’unico programma televisivo in cui c’è un parrucchiere al momento sembrerebbe essere il uovo reality condotto da Enzo Miccio: “Trasformazioni incredibili”, partito a maggio su Real Time. Nel programma ci sono anche Loretta Grace e il parrucchiere Alessandro Maritato.

Nessuna informazione certa però, questa è soltanto un’ipotesi: lo sfogo di Federico Lauri era riferito proprio a quel nuovo programma e al collega oppure c’è qualcos’altro che ancora non è noto?

Foto: Ufficio Stampa Mediaset