Federico Fashion Style spegne 31 candeline e festeggia il compleanno in un locale di Roma, dove però non tutti rispettano le regole anti-Covid: cosa è successo

Ambientazione jungle e tema animalier per la festa di compleanno di Federico Fashion Style. Il parrucchiere delle Vip spegne 31 candeline e ha voluto festeggiare con un gruppo di amici in un noto locale di Roma. Cena con musica, balli e canti, tutti immersi in una scenografia pazzesca che riproduceva una piccola giungla. Ma le regole anti-Covid saranno state rispettate?

Federico Fashion Style, compleanno in tema animalier

Non vedeva l’ora di ritrovarsi con amici e parenti per poter festeggiare degnamente il compleanno, Federico Fashion Style che ha organizzato una festa a regola d’arte. Luci, fiori, palloncini, ospiti, musica: tutto perfetto per poter spegnere insieme alle persone care le 31 candeline posizionate sulla torta.

L’hair stylist e molti dei suoi invitati hanno condiviso foto e video della serata, trascorsa in completa spensieratezza e allegria. Ma le immagine pubblicate sui social lasciano davvero perplessi: tutti sembrano aver dimenticato le regole anti-Covid, sebbene proprio Federico abbia sperimentato sulla sua pelle il contagio.

Una festa senza regole?

Ciò che balza agli occhi, è innanzitutto l’assenza di mascherine: nelle immagini condivise su Instagram nessuno sembra indossare dispositivi di protezione sul viso. Non solo: tutti ballano, gli uni vicini agli altri, senza rispettare il distanziamento interpersonale. Poi, baci e abbracci tra ospiti e festeggiato, che poco prima si rammaricava di non aver potuto festeggiare in grande proprio a causa della pandemia in corso.

Insomma, Federico Fashion Style in occasione del suo compleanno non ha dato proprio il buon esempio ai suoi fan, peccando forse di troppa leggerezza. Ma con il Covid che ancora circola – e lui lo sa bene essendo stato positivo – qualche accortezza in più poteva essere adottata: avranno fatto tutti il tampone?