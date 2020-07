Federico Fashion Style firma la bambola sposa da acconciare: in abito bianco e velo, è dotata degli attrezzi del mestiere

Dopo l’inaugurazione di nuovi saloni, la ripresa del programma tv, arriva un nuovo business nei giocattoli. È stata lanciata sul mercato la bambola di Federico Fashion Style, vestita da sposa e sulla quale divertirsi a creare acconciature. Il prodotto è disponibile in due versioni e si può ordinare anche su Internet.

La bambola sposa di Federico Fashion Style

Il parrucchiere delle dive sta dimostrando di saper sfruttare bene la popolarità, conquistata dopo il successo dello show televisivo Il Salone delle Meraviglie.

Nonostante qualche problema con clienti che lamentano conti da capogiro dopo aver usufruito dei suoi esclusivi servizi, Federico Fashion Style continua a lavorare a nuovi progetti e ora firma anche una bambola.

Un nuovo business, dunque, per il celebre hair stylist di Anzio, amico di molte star delle televisione, che sembra promettere già fiorenti guadagni.

Giocare a fare il parrucchiere

“Regaliamo un sorriso e un po’ di spensieratezza alle nostre piccole bambine” si legge nella caption del post pubblicato su Instagram dall’azienda che produce e vende la bambola sposa di Federico Fashion Style.

Il giocattolo è disponibile in due versioni. C’è la bambola a figura intera, alta ben 80 cm, con indosso il classico vestito da sposa e velo in testa. E c’è anche la styling head, una testa di bambola tutta da acconciare. Nelle scatole sono presenti anche gli attrezzi del mestiere: piastra per capelli e phon giocattolo, ma anche spazzole ed extension colorate.

Le due bambole sono state lanciate sul mercato qualche mese fa e il prezzo ha fatto storcere il naso a qualcuno: 59,99 euro per la bambola sposa, 39,99 per la styling head.