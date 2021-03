Federico Fashion Style ha aggiornato i fan sugli atti vandalici alla sua macchina: ecco perché nella notte si è recato al commissariato di Polizia di Alghero

Federico Fashion Style, la stories nella notte al Commissariato

Il tour di Federico Fashion Style si sta rivelando più complicato del previsto e anche se l’hair stylist sta cercando di non abbattersi, nella notte si è visto costretto a recarsi al commissariato di Polizia di Alghero.

Soltanto poche ora prima, infatti, la sua macchina era stata presa di mira e danneggiata – come ha ampiamente mostrato su Instagram – ma l’influencer di Anzio non ha dato soddisfazioni a chi si è reso protagonista di tale gesto giudicando i danni alla sua Jeep tutta d’oro dettati da invidia, ignoranza e odio.

Dopo quanto accaduto, Federico Fashion Style è stato contattato dal commissariato di Alghero affinché venisse tutelato, insieme alla sua auto: “Ho lasciato la mia macchina nel parcheggio del commissariato di polizia di Alghero“.

Federico Fashion Style, paura per la macchina: va alla Polizia

Come ha spiegato nelle sue Stories, infatti, gli hanno dato la possibilità di lasciare la vettura all’interno del parcheggio custodito delle forze dell’ordine, poiché l’albergo in cui alloggia ne è sprovvisto.

Avendo ricevuto questo gesto di solidarietà, il parrucchiere delle vip ci ha tenuto a ringraziare non solo la Polizia, ma tutti i sardi che in questo momento lo stanno seguendo nelle diverse tappe del tour e che hanno stigmatizzato l’atto vandalico: “Grazie a tutti per il vostro supporto. Grazie alla Polizia di Olbia, Sassari e Alghero“.

Foto: Ufficio Stampa Eleonora Teti