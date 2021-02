Federica Pellegrini in costume da bagno in mezzo alla neve: ‘Oddio il gelo’

Una scatto che lascia senza fiato quello postato da Federica Pellegrini sul suo profilo Instagram, che la ritrae in costume in mezzo alla neve

Battisti cantava ‘un tuffo dove l’acqua è più blu’, Federica Pellegrini ha deciso di farlo in mezzo alla neve! Beh non ha fatto un vero e proprio tuffo, piuttosto uno scatto social in costume da bagno.

Federica Pellegrini ha sfidato il freddo e ha posato in costume da bagno e infradito in mezzo alla neve a Font Romeu Pyrénées 2000, in Francia. Uno scatto da brividi, come commenta la nostra campionessa che condivide la foto su Instagram.

“Freschino” scrive nella didascalia che accompagna la foto mentre nelle stories di Instagram ironizza scrivendo: “Cosa si fa per una foto social”.

Ma cosa ci faceva Federica in costume sulla neve? In realtà era nella piscina dalla struttura che la sopita nella splendida località sciistica francese, tanto che appena realizzato lo scatto è tornata ad immergersi nell’acqua calda.

Mercoledì 3 Febbraio Fede torna ad essere tra i giudici di Italia’s Got Talent per il secondo appuntamento di questo nuovo anno, intanto la giuria popolare di Instagram la promuove con una valanga di like.

Crediti foto@kikapress