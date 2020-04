Federica Pellegrini ginnastica in casa: l'attenzione degli utenti cade in basso... che cosa indossa? Ironia sui social.

Senza tregua, sempre più in questo periodo di reclusione forzata, i social stanno affermando e confermando la loro natura di “buco della serratura” sul mondo, offrendo sulle nostre home page un alternarsi costante di case, bagni, camere da letto, salotti, e ancora spicchi di terrazzi e angoli di cielo.

Tutti, nessuno escluso: dal vicino di casa, alla maestra di nostro figlio, passando per i nostri nonni e i nostri nipoti… instagram offre quotidianamente, ora più che mai, un racconto pedante e dettagliato delle vite altrui. Qualcuna più interessante e qualcuna meno.

Federica Pellegrini ginnastica in casa

Siamo entrati nella casa di Michelle Hunziker, Giulia De Lellis, Ambra Angiolini, Matteo Salvini, Paolo Bonolis. Abbiamo visto scarpe, slip, costumi, completi, orecchini e giochi dei vip, che sono diventati a volte protagonisti di vere e proprie disserzioni sotto autoscatti e selfie da “voyeur”.

Ma di loro no, ancora non si era parlato: i calzini.

A far aprire il nuovo capitolo “calzini” sui social ci ha pensato involontariamente Federica Pellegrini.

Alle prese con il suo allenamento quotidiano, la nuotatrice ha postato una foto che la ritrae molto concentrata in un esercizio con manubrio, accompagnata dal commento

oggi giornata pesante 😋😋 #stayfocused

Visualizza questo post su Instagram 😋😋 oggi giornata pesante 😋😋 #stayfocused 😈 Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 22 Apr 2020 alle ore 9:23 PDT

Federica Pellegrini calzini in bella vista

Da questa foto pubblicata negli ultimi giorni dalla campionessa, i calzini si sono affermati prepotentemente. Tra i tanti, infatti, che lodano Federica per la sua tenacia e caparbietà, le dimostrano stima e la invitano ad allenarsi per continuare a portare in alto il nuoto italiano… qualcuno si focalizza sui calzini, addirittura chiedendone la marca.

Un momento di sorriso e gioco, attenzione sui particolari scaccia-pensieri, che fa tornare alla mente una battuta storica di Seinfeld, situation comedy statunitense, vincitrice di 10 Emmy Award e 3 Golden Globe, trasmessa originariamente dalla NBC dal 5 luglio 1989 al 14 maggio 1998 per 9 stagioni.