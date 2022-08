Federica Pellegrini, quel dettaglio non è piaciuto a molti durante il matrimonio: l’ha scelto Enzo Miccio? 

Il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta è andato in scena a Venezia, non senza qualche commento sui social

Il 27 agosto 2022 Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono convolati a nozze nella romantica cornice della laguna di Venezia. Le celebrazioni del matrimonio sono cominciate nella chiesa di San Zaccaria per poi continuare al JW Marriott Resort, sull’Isola delle Rose.

Ad affiancare la neo sposa nei preparativi del matrimonio fino all’ingresso in Chiesa, c’è stato il noto wedding planner Enzo Miccio. Tutti gli occhi sono stati sulla Divina e sul suo abito da sposa: ogni dettaglio è stato ampiamente commentato soprattutto dagli utenti sui social.

Chi lo segue da tempo, sa che Enzo Miccio ama le cose sì curate ma semplici, per questo il dettaglio del fiore tra i capelli di Federica ha destato numerosi commenti.

“Abito stupendo tu perfetta io avrei evitato il fiore enorme in testa, sembravi un uovo di Pasqua!”, “Auguri, bellissimo il vestito nella sua semplicità ma quel fiorone tipo spagnola no…”, Abbiamo capito che il fiore in testa non è piaciuto a nessuno” hanno commentato alcuni su Instagram

“A me sì, le dava un tocco di particolarità visto che il vestito era molto semplice”, ha commentato qualcun altro sempre su Instagram.

In molti hanno apprezzato la semplicità del vestito ma a non piacere del tutto e ad essere molto commentato è stato il grande fiore bianco che faceva da fermaglio sui capelli di Federica.

“Che spettacolo, trovo sterili le critiche a occhiali e al fiore in testa unico vezzo che lei ha portato con eleganza e leggerezza”, “Scusa Enzo, ma il fiore in testa… Non è proprio il tuo stile, io ti adoro ma…” hanno commentato alcuni su Facebook.

Foto: Kikapress