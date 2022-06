Fariba Teherani in ospedale, la mamma di Giulia Salemi ha avuto un malore: come sta e le sue condizioni di salute Foto

Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, è stata ricoverata in ospedale per un malore. Come sta adesso e qual è la situazione

Stefania - - Ultimo aggiornamento

Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi ed ex naufraga dell’Isola dei famosi, ha avuto un malore. Lo si apprende dai social, dove è spuntata una comunicazione da parte del suo fan club. LEGGI ANCHE : — Giulia Salemi, lo scherzo di Pierpaolo Pretelli: lo sguardo dell’influencer dopo quel gesto. Cosa è successo “Attenzione: a tutti i fan di Fariba, non chiamatela, non mandatele messaggi, sta bene ha bisogno di riposare e stare tranquilla. Quando sarà possibile sarà lei a farsi sentire, quindi per favore smettetela di chiamarla e mandarle messaggi. Le serve tempo per riprendersi, capiamo la vosrta preoccupazione ma ora deve essere solo lasciata tranquilla! Mi raccomando lasciatela tranquilla!” il messaggio su Instagram è firmato Marika e arriva direttamente dal suo staff. La stessa Fariba ha poi pubblicato nelle stories su Instagram un selfie in cui la si intravede con mascherina e flebo in quello che sembra un letto di un ospedale. Fariba Tehrani, come sta ora la mamma di Giulia Salemi Dalle poche informazioni diramate a Fanpage da parte del manager della donna, si evince che la mamma di Giulia Salemi ha avuto problemi respiratori, “un inizio di polmonite” ha fatto sapere Fariba. La donna è stata ricoverata a Piacenza per un paio di giorni e adesso dovrebbe essere già tornata a casa. Da qui il messaggio del fan club che chiede per Fariba un momento di tranquillità, prima di tornare a comunicare con il suo pubblico. Foto: Kikapress