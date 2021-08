La mamma di Giulia Salemi in ospedale: ‘Sto male ma i medici…’. Come sta Fariba e cosa le è successo

Fariba è afflitta da dolori dopo l'Isola ma i medici non sanno darle risposte

Fariba Tehrani continua ad accusare dolori dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, ne parla lei stessa sui social, confessando che nemmeno i dottori interpellati sarebbero in grado di a capire a fondo i suoi malanni:

“Mi hanno detto che non capiscono cosa ho, dei miei dolori alla pancia on sanno, dei problemi al viso nemmeno, non mi hanno nemmeno fatto l’ecografia, dicendo che devo farla da privata e ho scoperto che devo pagare 84 euro […] Intanto la febbre è aumentata e adesso ho 38 e mezzo”.

I problemi sono cominciati subito dopo il rientro dall’Honduras, dove ha partecipato al reality show, in un’altra intervista concessa a Radio Radio, aveva spiegato:

“Il seno mi fa male da piangere, non riesco neanche a lavorare […] per tutta la permanenza sono andata avanti con antidolorifici fortissimi […] Si sono incrinate due costole, infatti non potevo più giocare. […] Ad oggi ho ancora dei dolori, mi viene la tachicardia e mi manca il respiro. Ho anche il coccige deviato, quando andavo a prendere i tronchi scivolavo sulle foglie bagnate e cadevo. […] L’isola mi ha dato tanto ma mi ha rubato la salute”

Persino la nota influencer Deianira Marzano ne aveva parlato attraverso il suo profilo Instagram:

Fariba non aveva risparmiato nemmeno critiche al programma, sottolineando come alcuni pezzi venissero tagliati ad arte per costruire le dinamiche di gioco:

“Se un reality ha deciso che sei un rompiscatole, fanno vedere solo i pezzi in cui sembri un rompiscatole” ha spiegato la mamma di Giulia Salemi.