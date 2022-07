FantaJeru, cos’è e come funziona il gioco social legato ai due ex gieffini Jessica e Barù

Su Twitter è nato il FantaJeru, il gioco a punti su Jessica Selassié e Barù Gaetani

Jessica Selassié e Barù Gaetani sono stati tra i concorrenti più amati del GF Vip 6: alla fine tra loro non è sbocciato l’amore, nonostante il web non abbia mai smesso di fare i tifo per loro. Sono così nati i Jerù, i fan della coppia che sui social continua a sostenerli.

A distanza di mesi, sui social è spuntato un curioso gioco che li riguarda: is chiama FantaJeru ed è nato dall’idea di un utente che alimenta i tweet di supporto sia per Jessica che per Barù.

Si tratta di un sistema a punti che cambia in base alle azioni compiute dai due protagonisti. Tutto viene monitorato costantemente attraverso i loro profili social. I due team sostengono così rispettivamente i loro beniamini.

“La quarta giornata di FantaJeru si conclude con un +71 per il team JJ e un +34 per il team GG. Il team JJ si porta in vantaggio di un punto sulla classifica generale” ha twittato un utente.

“OverPartyC ha ideato, scritto, lanciato e gestito FantaJeru. B non è amato di “riflesso”. J e B si fanno del bene a vicenda” ha scritto un altro fan.

“Prendetevi due minuti per leggere lo spirito del FantaJeru e scaricate i punteggi se volete. Aggiunte un paio di novità, fino a dove si spingeranno i nostri concorrenti?” ha scritto l’ideatore del gioco.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy