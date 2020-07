Cristiano De Andrè ha spiegato in un post sui social perchè non ha partecipato alla serata Rai dedicata al padre

Sabato 25 luglio tornerà su Rai1, in replica, lo show musicale “Una storia da cantare”, tre prime serate che nel 2019 sono andate in onda dall’Auditorium Rai di Napoli e che hanno celebrato grandi artisti della storia della musica italiana, con la conduzione di Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri.

Fabrizio De Andrè Rai1, l’assenza del figlio Cristiano

La prima puntata è dedicata al grande Fabrizio De Andrè, poeta ed autore indimenticabile del cantautorato italiano: tanti gli ospiti in studio, da Dori Ghezzi a Massimo Ranieri, da Morgan a Loredana Bertè, la Premiata Forneria Marconi, Nek e tantissimi altri.

Brilla per assenza un nome, anzi un cognome, importante: quello di Cristiano De Andrè, figlio di Fabrizio, che l’anno scorso motivò con un post sui social la sua decisione di non essere presente.

“Mi avevano invitato a partecipare allo speciale “Una storia da cantare” che ieri sera ha mandato in onda Rai 1 su mio padre. Sarei andato volentieri a cantare: “La Canzone del Padre” e sarebbe stato anche un bel momento, perché è una delle canzoni per me, oltre che per motivi personali, simbolo del disco e del tour “Storia di un Impiegato” che sto portando in giro con grande successo da circa un anno nei più grandi teatri Italiani”, ha scritto Cristiano.

Perchè la cosa non è andata in porto? Lo spiega nel prosieguo del post.

“Ma non hanno voluto, volevano che ne facessi un’altra. Tendenzialmente mi va sempre meno di sentirmi dire cosa devo fare o cosa è meglio che io faccia, poi quando non so bene per cosa o per chi…Cosi ho preferito seguirlo da casa. Saluto comunque e ringrazio tutti gli artisti e colleghi che hanno partecipato e mando un salutino con la manina anche agli autori di Rai 1, con settecentesco inchino. Cristiano”

Un peccato che la rosa degli ospiti di questa serata non sia stata arricchita dalla presenza del figlio di Fabrizio, nato dal primo matrimonio con Enrica Rignon e che ha dedicato, proprio come il padre, tutta la vita alla musica.