‘Non rappresenti niente’, Corona attacca J-Ax: il post

Fabrizio Corona si scaglia contro J-Ax che lo cita in una sua canzone: ecco la rima incriminata che lo ha mandato su tutte le furie

J-Ax cita Fabrizio Corona in una canzone del suo ultimo disco ed è bufera. L’ex re dei paparazzi non ha gradito quella rima nel brano del rapper milanese e si è sfogato su Instagram con un lungo post. Dure le parole che Fabrizio riserva ad Alessandro, ma non tutti i fan sono d’accordo con lui.

Corona attacca J-Ax su Instagram

Per far capire di non aver apprezzato la canzone di J-Ax, Fabrizio Corona si è affidato a Instagram. Nel duro post pubblicato qualche ora fa, mostra una foto del rapper contro il quale lancia parole grosse.

“In questa foto hai lo sguardo da criminale, la posa da delinquente, ma hai la fedina penale pulita. Giochi con la tua immagine, fingi di essere quello che non sei o forse sei ma non importa a nessuno, perché tu non sei un simbolo e non rappresenti niente” esordisce.

Poi continua elargendo consigli provocatori: “Impara a dare valore alla parola scritta e cantata, ha un peso e non va usata solo perché ci sta, fa rima o fa ridere. Studia le storie di vita, studia la cronaca, studia l’attualità. E se hai sbagliato ogni tanto impara a chiedere scusa ogni tanto: fa bene, è simbolo di intelligenza”.

Le parole sotto accusa

La rima incriminata è contenuta nella canzone Quando piove, diluvia presente nell’ultimo disco di J-Ax. A un certo punto del brano, il rapper afferma: “Non sono Corona ma l’apparenza ingabbia” facendo riferimento ai guai giudiziari dell’ex fotografo dei Vip.

Una frase che non è affatto piaciuta al diretto interessato e che ne ha provocato la reazione furiosa sui social. J-Ax risponderà alle accuse di Corona o sceglierà la più mite strada del silenzio?