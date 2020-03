“Imparate ad accettare le regole”, il post di Fabrizio Corona divide i fan

Fabrizio Corona invita i fan a rispettare le regole per contenere la diffusione del coronavirus: i fan si dividono sulle sue parole

Molti personaggi noti del mondo dello spettacolo, ma non solo, stanno invitando i propri fan a rispettare le disposizioni del governo per contenere la diffusione del coronavirus in Italia. Anche Fabrizio Corona, attualmente agli arresti domiciliari, ha voluto lanciare un messaggio per far capire che le regole – anche quando non ci piacciono – sono importanti e vanno rispettate. Lui, spiega, lo ha capito nel tempo, dopo i tanti errori commessi. Ma ora sa che vanno rispettate. “Fatelo anche voi“, dice ai tanti ragazzi che vorrebbero uscire e far baldoria, invece di starsene a casa fino a emergenza sanitaria cessata. Ma le sue parole dividono gli utenti: c’è chi apprezza e chi fa ironia.

Il messaggio di Fabrizio Corona

È con un video condiviso sulla sua pagina Instagram che Fabrizio Corone si rivolge ai suoi tanti follower:

Imparate ad ascoltare ciò che sta succedendo veramente. Imparate ad affrontare ciò che è inaspettato. Imparate ad accettare le regole. Imparate ad essere “uomini”. (…) Ci sono momenti nella vita in cui devi imparare ad affrontare ciò che arriva inaspettatamente, quello che dall’oggi al domani ti può cambiare completamente la vita. A me è successo nel 2013: la prima carcerazione di 3 anni. Di colpo mi sono ritrovato senza niente (…) in una dimensione completamente opposta rispetto a quella che ero abituata a vivere. Ho dovuto ricostruirmi una vita, sono andato avanti per 3 anni sempre col sorriso sulla faccia. (…) Poi sono ricaduto più volte e mi sono sempre rialzato.

Dopo aver raccontato in breve la sua storia, si rivolge a chi lo ascolta:

Adesso mi trovo in detenzione domiciliare. Ho fatto 55 giorni chiuso dentro una stanza in comunità e ho recuperato tutto ciò che avevo perso. Ho fatto un sacrificio enorme ma oggi sono orgoglioso di quello che ho fatto. Sono orgoglioso soprattutto di aver imparato ad accettare le regole, che non ho mai violato. Oggi che sono per altri 55 giorni in una casa, ci sono volte che non apro nemmeno la finestra per vedere che tempo che fa, ma sono felice di stare con la famiglia, felice delle piccole cose di cui ho imparato a gioire. Non mi sono fermato: ho cercato di guardare sempre avanti, di costruire e progettare per il futuro. Ho imparato ad accettare le regole io, fatelo anche voi.

I commenti dei fan

La reazione dei fan al messaggio di Fabrizio Corona non è stata unanime. Da una parte c’è chi elogia questo suo profondo cambiamento e ne apprezza le parole: “Prendete esempio. Uomini con le pa**e, si nasce!” esulta un fan. “Hai colpito il segno con questo messaggio…. bello Fabrizio!!!” aggiunge un altro utente.

Ma c’è anche chi ritiene che l’ex re dei paparazzi sia stato inopportuno: “Corona che parla di regole. È la fine signori” ironizza qualcuno. “Senti chi parla” commenta qualcun altro.

Quel che importa è che il messaggio arrivi: che siate o meno fan di Corona, rispettate le regole: stare a casa il più possibile e seguire le buone pratiche di igiene per evitare il contagio da coronavirus.