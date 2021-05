Fabio Rovazzi, 5 curiosità sul cantante che forse non sapevi

Artista eclettico, Fabio Rovazzi è divenuto famoso nel 2015 e nel 2018 ha debuttato al cinema. Ecco alcune curiosità

Classe 1994 Fabio Rovazzi è considerato il Re dei tormentoni; artista eclettico si divide abilmente e con grande successo tra musica e cinema. Il successo è arrivato con il brano ‘Andiamo a comandare‘ del 2015 che solo con le visualizzazioni streaming è diventato disco di platino.

“Il boom di “Andiamo a comandare” mi ha costretto ad una strada opposta rispetto a quella standard: non una crescita progressiva che consente di farti conoscere gradualmente, bensì un’esplosione di popolarità dopo la quale ho dovuto piano piano raccontare chi sono. Sentivo la necessità di aggiungere altre parti del mio mondo” Fabio Rovazzi a Vanity Fair (qui il link)

Molto riservato, fidanzassimo con Karen (nome in codice Kokeshi youtuber molto seguita), amante dell’elettronica e del videomaking, il 2018 per Rovazzi è stato un anno da incorniciare. Ha debuttato al cinema in veste di attore con il film il Vegetale, diretto da Gennaro Nunziante, a prestato la voce a Stormtrooper nel film d’animazione Disney Ralph Spacca Internet e ha condotto Sanremo Giovani al fianco del grande Pippo Baudo.

Insomma ne ha fatta di strada Fabio dai primi passi mossi su Facebook, Instagram e YouTube. Ora è protagonista dello spot Limited Edition di ZzzQuil Natura in uno dei quali appare proprio al fianco del suo amore. Se vi siete perso il suo debutto cinematografico non perdetevi il film ‘Il Vegetale‘ su Rai 2 in prima serata lunedì 3 maggio.

