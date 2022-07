L’ex fidanzata di Totti rompe il silenzio su Twitter: cosa dichiara dopo la separazione con Ilary Blasi

L'ex fidanzata di Francesco Totti, Maria Mazza, interviene sui social con un messaggio che sembra rivolto alla separazione da Ilary Blasi

Dopo la separazione shock dell’eterno capitano della Roma da Ilary Blasi, rispuntano i rumors sull’ex fidanzata di Francesco Totti, Maria Mazza. Ma cosa avrà avuto mai da dire l’attrice ed ex Miss Eleganza su quel flirt che la fece catapultare su tutte le copertine prima della storia tra il calciatore e la letterina che ha fatto sognare tutti?

Separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi: parla l’ex fidanzata Maria Mazza

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tutti sappiamo che la relazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è durata vent’anni (di cui 17 di matrimonio), ma in pochi ricordano che Il Pupone ha anche un’altra ex fidanzata proveniente dal mondo dello spettacolo.

Stiamo parlando di Maria Mazza, modella, ballerina ed attrice napoletana che conta anche un discreto seguito su Instagram (ha circa 255mila follower).

Ebbene, sia su Twitter che nelle sue Instagram Stories, la Mazza ha scritto un messaggio che sembra rivolto proprio alle vicende di della separazione tra Totti e Ilary: “Inutile che continuate a cercarmi non rilascerò alcuna dichiarazione sull’argomento del momento“. Forte e chiaro, anche senza nominare mai né la Blasi né l’ex ed eterno capitano della Roma.

Che fine ha fatto Maria Mazza?

Nel cast di numerosi film e con diverse esperienze in tv in programmi come I Raccomandati, Piazza Grande e Avanti un altro!, in pochi si ricordavano che, prima di Ilary, fosse proprio Maria Mazza la fidanzata di Francesco Totti…

Sicuramente con quel messaggio lanciato sui social non vorrà essere disturbata con un argomento del quale, a distanza di tanti anni, di sicuro non le importerà più nulla. Dopo Francesco Totti, Maria Mazza si è sposata con Ludovico Lieto nel 2005 (separatasi tre anni dopo). Poi, nel 2013, ha conosciuto Amedeo Quagliata, dal quale ha avuto una figlia, Sveva.

