Errore da matita rossa per Kate Middleton, che lasciando un messaggio personale ai lavoratori dei trasporti si perde per strada una lettera.

Anche i reali possono sbagliare e questa volta a perdersi una lettera per strada è stata Kate Middleton. Galeotta la calligrafia della Duchessa per alcuni, per altri una semplice svista ma davanti alla bontà d’animo della coppia reale anche l’errore di ortografia passa in secondo piano.

Errore d’ortografia per Kate Middleton, ecco cosa ha scritto

Il principe William e la duchessa di Cambridge Kate Middleton sono partiti alla volta di un tour ufficiale di tre giorni durante i quali toccheranno alcuni paesi della Scozia, del Galles e dell’Inghilterra. Un evento importante per Kate che per la prima volta da quando è entrata a far parte della Royal Family, nel 2011, la vede salire a bordo del treno reale.

Ed è proprio su uno dei pannelli informativi bianchi presenti nelle stazioni del Regno Unito che la duchessa è incappata in un errore da matita rossa. Poco prima di iniziare il tour, Kate e William hanno deciso di lasciare un messaggio di ringraziamento ai lavoratori dei trasporti per ringraziarli del prezioso lavoro svolto durante la pandemia, permettendo al paese di non fermarsi.

“Grazie a tutti i lavoratori dei trasporti di tutto il mondo per aver mantenuto il paese in movimento durante questo anno difficile. – ha scritto Kate – Auguro a tutti voi un buon Natale!”

Su Twitter gli utenti vedendo le foto del messaggio, hanno subito notato la mancanza della lettera ‘n’ nella parola ‘country’. Un errore considerato dai sudditi benigno e che non ha scalfito minimamente il bel gesto fatto.

“Comunque, molto dolce e premuroso a tutti questi lavoratori. Buon Natale a tutti voi.” Ha cinguettato un utente, cui ne ha fatto seguito un altro “Come sempre, Kate non è scesa a compromessi sulla sua bellezza. Buon viaggio, maestà.” Un altro utente ha scritto “Bel messaggio. Fai un ottimo lavoro durante la pandemia”.

Insomma l’affetto e il sostegno da parte dei sudditi per la coppia reale non è stato scalfito nemmeno da questo errore. Anzi il messaggio, firmato dai duchi con il loro nome di battesimo ha portato alla luce un altro particolare fino ad ora passato inosservato, che non ha fatto altro che accrescere la benevolenza nei loro confronti.

Le fotografie che hanno immortalato il principe mentre firmava, hanno rivelato che William è mancino. “Grande messaggio. Adoro anche l’ambasciatore mancino – William” ha scritto un utente.

Durante il tour, oltre all’incontro con alcuni lavoratori per ringraziarli di quanto fatto durante il 2020, Kate Middleton e il principe William parleranno in alcune scuole per sentire da alunni e insegnanti l’impatto che l’anno ha avuto su di loro. Inoltre incontreranno artisti locali, una delle categorie che ha maggiormente risentito negativamente dei blocchi nazionali e locali.

Crediti foto@Kikapress