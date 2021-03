Il pubblico social che segue L'Eredità ha notato una netta somiglianza tra un concorrente e l'attore romano, che ha risposto ai commenti

Il gioco de L’Eredità il programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna, piace molto ed ha un pubblico vip è proprio il caso di dirlo. Tra coloro che seguono a trasmissione c’è anche Alessandro Gassmann che dopo aver letto alcuni commenti in rete ha deciso di intervenire.

Ma cosa è successo? Secondo alcuni utenti tra i concorrenti de L’Eredità, Juri assomigliava moltissimo al celebre attore romano. Anzi, qualcuno si è spinto oltre, dicendo che era addirittura il suo sosia.

Pronta la risposta di Gassmann che non solo si dissocia da questo accostamento in modo simpatico, ma addirittura rilancia dicendo che la somiglianza c’è ma è con un altro attore: James Coburn, indimenticabile protagonista di film come ‘Giù la testa‘ o ‘I magnifici sette’

…dice che c’è un concorrente in tv che mi assomiglia… non assomiglia a me, sveja!! 😂😂 James Coburn. 🎥✌️ pic.twitter.com/YGTj6STEMq — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) March 11, 2021

Secondo voi Jury a chi assomiglia, ad Alessandro Gassman o a James Coburn?!

