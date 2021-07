Enrico Montesano offende Frank Matano e pronto a denunciare Selvaggia Lucarelli: ‘Sciacqua la bocca quando parla di me’

Enrico Montesano a muso duro sui social contro Frank Matano e Selvaggia Lucarelli. L’attore romano si è scagliato contro i due su vaccini e green pass

Enrico Montesano va duro sui social network, dove si è scagliato a muso duro contro due personaggi molto amati dal pubblico italiano: Frank Matano e Selvaggia Lucarelli. L’attore romano, noto per le sue controverse posizioni sul tema dei vaccini e del green pass, ha trovato parole decisamente pesanti sui due.

Enrico Montesano contro Frank Matano e Selvaggia Lucarelli

Andiamo con ordine. Enrico Montesano ha fatto una lunga diretta Facebook nella quale si è scagliato contro molti personaggi famosi che si sono schierati dalla parte dei vaccini e del Green Pass, tra i quali spiccano Frank Matano e Selvaggia Lucarelli. Su di loro ha sentenziato: “Hanno rotto er ca..o, veramente”.

Montesano offende il comico casertano: “un ebete, un imbecille di successo”

Poi, ha cominciato la sua lunga arringa contro Frank Matano: “C’è uno che fa la giuria in una piccola trasmissione. Uno che ha iniziato facendo gli scherzi al telefono. Un cretino di successo. Non voglio neanche nominarlo. Deve prima imparare a ballare, cantare, recitare, fare le imitazioni, inventarsi dei personaggi, fare 52 anni di carriera come me, più di 60 film, 10 commedie musicali. E si deve sciacquare la bocca quando parla di me. Io sì, sono un attore, non sono un comico”.

“Lui invece è un cretino – continua ancora Montesano – un imbecille di successo, con 24 denti di porcellana, ma l’occhio da imbecille e la faccia da ebete. Ride sempre perché è un ebete. Questo genio compreso, sta sempre dappertutto, fa la giuria, è uno stolto di mezzo. Si deve sciacquare la bocca prima di parlare di me. Imparasse a fare la claquette, il tip tap sulle scalette come ho fatto io su una coreografia di Gino Landi, tre anni di repliche quando in teatro venivano 1.500 persone e pagavano il biglietto. Era un’altra epoca, un pubblico migliore, non rovinato da 30 anni di me..a di queste televisioni private”.

A questa lunga serie di insulti, Frank Matano ha risposto con un tweet ironico, nel quale ha scritto: “Massimo rispetto per Enrico Montesano che è guarito dal Covid ballando il tip-tap”.

L’attore pronto a denunciare la Lucarelli: cos’è successo

Poi, dopo Frank Matano, Enrico Montesano si è scagliato anche contro Selvaggia Lucarelli, prendendone una frase a lei attribuita da alcuni pagine social sul tema vcacini, ovvero “Devono ridursi a poltiglia verde” riferito ai no-vax.

“Noi che non la pensiamo come loro dobbiamo diventare poltiglia verde – ha risposto Montesano – Loro che poltiglia diventeranno? Marrone? Selvaggia, io spero che tu abbia un pochino di ripensamento… Attaccate uno indifeso, siete coraggiosi. Attaccate il governo, attaccate i segretari di partito che si fanno 4 vaccini…”

Poi, l’attore romano si dice pronto a denunciare la giornalista, che su di lui ha scritto un tweet che recita: “Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo dico io: Enrico Montesano ha avuto il Covid, è stato ricoverato, è stato salvato dai medici e dalla scienza. Quella scienza a cui ha chiesto aiuto, quando stava male”.

Su queste parole, Montesano ha così risposto: “In un tweet la sig,ra Lucarelli afferma cose assolutamente false sul mio conto. Mi riservo di agire nelle sedi opportune a tutela della mia persona”.

