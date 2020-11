‘Gioco finito. Enock è intoccabile’, Mario Balotelli sbotta su Twitter

Mario Balotelli scrive un post su Twitter contro Selvaggia Roma che accusa Enock di aver tradito la sua fidanzata con lei: le parole del calciatore

Mario Balotelli torna a difendere il fratello Enock, concorrente del GF Vip, accusato da Selvaggia Roma di aver tradito la fidanzata con lei. Lui ovviamente nega, ma il racconto dell’influencer ha infastidito Balotelli, che si è lasciato andare a delle forti dichiarazioni su Twitter. E quel post sembra diretto proprio alla giovane concorrente…

Mario Balotelli difende Enock da Selvaggia Roma e sbotta su Twitter

Appena entrata nella casa del GF Vip, Selvaggia ha sganciato due bombe potentissime, che ieri sera in puntata hanno continuato a deflagrare. Prima ha raccontato di aver baciato Pierpaolo, suscitando la gelosia di Elisabetta Gregoraci. Poi ha rivelato di aver baciato anche Enock, mentre lui era già fidanzato. L’influencer sostiene di aver incontrato il fratello di Mario Balotelli in una discoteca e lì si sarebbe consumato il misfatto.

Ma c’è di più: Selvaggia conserva anche alcuni messaggi che Enock le avrebbe inviato quella notte, invitandola a raggiungerlo in albergo. Il giovane nega con forza: non l’avrebbe mai baciata e quei messaggi sarebbero stati inviati da un suo amico. Una versione claudicante che non ha convinto tutti e lo stesso Alfonso Signorini si è mostrato perplesso.

A credere ciecamente a Enock, c’è Mario Balotelli – già intervenuto in passato in difesa del gieffino – che mentre si consumava l’acceso confronto nella casa tra il fratello e Selvaggia, ha pubblicato un sibillino post su Twitter:

“Quando decidi di camminare nelle tenebre dimenticati la luce. Gioco finito. Enock è intoccabile ripeto INTOCCABILE. La vita non è al gf quando si sparla a caso poi si prendono le proprie responsabilità MA FUORI DALLA CASA”.

Parole che hanno tutta l’aria di essere un avvertimento nei confronti della nuova arrivata al GF Vip, che si sarebbe – a suo dire – inventata tutto.