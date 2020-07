Molti artisti della musica e del cinema hanno voluto ricordare Ennio Morricone nel giorno della sua scomparsa: Sophia Loren piange sconsolata

La notizia della morte di Ennio Morricone ha ben presto fatto il giro del mondo. Molti personaggi famosi hanno voluto ricordare il celebre compositore scomparso ieri, condividendo sui social alcune delle colonne sonore che portano la sua firma. Sophia Loren, ad esempio, intervistata da Il Corriere della Sera ha espresso tutto il suo dolore, rammaricandosi di non aver mai lavorato con lui, sebbene lo abbia incontrato. Loredana Bertè, invece, si è resa protagonista di una incredibile gaffe sui social, attribuendo al maestro Morricone la colonna sonora de Il Padrino.

Ennio Morricone, il piano sconsolato di Sophia Loren

L’attrice napoletana era nella sua casa di Ginevra quando ha appreso della morte di Ennio Morricone. Una notizia che l’ha addolorata sinceramente: “Ho passato una mattinata davvero triste, momenti bruttissimi, sono ancora sottosopra” ha confessato Sophia Loren al Corriere.

C’è tanto dispiacere nelle parole della grande diva che ha conosciuto Morricone ma non ha mai avuto il piacere di lavorarci insieme. “Purtroppo non si può avere tutto, non è mai capitato. Le vie del cinema non sono controllabili” ha dichiarato.

E infine il ricordo del maestro:

“Un uomo adorabile, sensibile, meraviglioso, anche bello e nel suo insieme molto affascinante. Una grave perdita. Purtroppo restiamo sempre più soli, i grandi poco alla volta se ne vanno, ma è la legge della vita”.

La gaffe di Loredana Bertè

Appena si è diffusa la notizia della scomparsa di Ennio Morricone, i social sono stati invasi dalle sue indimenticabili melodie. Molti artisti hanno voluto omaggiare il celebre collega scomparso, condividendo alcune delle più belle colonne sonore da lui composte.

Così avrebbe voluto fare anche Loredana Bertè su Twitter, che però è incorsa in una incredibile gaffe, attribuendo a Morricone la colonna sonora de Il Padrino, composta in realtà da Nino Rota.

Dopo essere stata avvertita dagli utenti dell’errore, la cantante ha cancellato il post, ma qualcuno aveva già fatto uno screenshot: il web non dimentica.

Poi Loredana ha cercato di recuperare e su Instagram ha ricordato il maestro con uno dei suoi più grandi capolavori, Nuovo Cinema Paradiso.