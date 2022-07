Elodie non ha litigato con Anna Pettinelli: il vocale di Whatsapp spiega tutto

Elodie, Anna Pettinelli e il vocale su WhatsApp che chiarisce il rapporto tra le due

In queste ore sta tenendo banco la presunta lite avvenuta tra Elodie e Anna Pettinelli. Tra le due sarebbero volate scintille sul palco a Ostia, di fronte al pubblico dell’Rds Summer Festival.

Tutto sarebbe iniziato dopo la richiesta del pubblico a Elodie di cantare “Niente canzoni d’amore”, brano del 2016 di Marracash, reinterpretato con grande successo dalla cantante.

Anna Pettinelli è intervenuta sul palco per incitare la cantante a iniziare, scandendo bene il titolo della canzone: “Niente canzoni d’amore”. Elodie ha subito risposto: “Ho capito, scusate: Anna, tu sei sempre aggressiva con me, ci vuole un attimo per capire, no?”.

Elodie e le battute con Anna Pettinelli

Anna ha subito controbattuto, prendendo in giro Elodie: “Un attimo che capisce, un attimo che capisce…”. In men che non si dica in tanti hanno cominciato a parlare di “lite” tra le due.

Ora spunta un audio di WhatsApp che chiarisce il rapporto tra Elodie e Anna, pubblicato su Instagram proprio da Pettinelli e in cui si sente Elodie esclamare: “Ma Annarè, come fanno a non capire che siamo due romane veraci che si vogliono bene?”.

Foto: Kikapress