Elodie e la maturità: perchè la cantante non ha preso il diploma e si è ritirata dalla scuola Foto

Elodie si racconta in una lunga intervista, in cui ha spiegato anche perché non ha completato gli studi, ritirandosi poco prima della maturità

Stefania - - Ultimo aggiornamento

In questi giorni gli studenti italiani sono alle prese con la maturità e le prove degli esami di Stato. Sui social sono tanti i vip e influencer che ricordano con affetto il momento in cui anche loro si sono dovuti mettere alla prova dietro i banchi di scuola. LEGGI ANCHE : — Elodie e Marracash, ritorno di fiamma? Lui va a vedere il suo concerto e lei canta le canzoni di lui Tra chi invece ha mancato gli esami per un soffio c’è la cantante Elodie, oggi trentaduenne, che in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera ha spiegato il suo percorso di vita e scolastico, quest’ultimo abbandonato a un solo mese dall’esame di maturità. Elodie e la paura di non farcela ai tempi della scuola Elodie ha frequentato un liceo socio-pedagogico di Roma ma non ha completato gli studi, ritirandosi poco prima e non sostenendo così gli esami di Stato: “Era maggio, a un mese dall’esame mi ritiro con giustificazioni stupide: ‘non ho bisogno di farmi giudicare, inizierò a lavorare’, in realtà avevo paura del rifiuto, di non essere all’altezza, di essere bocciata”. Il racconto di Elodie continua: “Bisogna lavorare sulla paura del rifiuto. L’insuccesso fa parte dell’impegno, senza impegno non c’è successo e allora bisogna accettare che il fallimento fa parte del successo”. Foto: Kikapress