Nathan Falco è un ragazzino molto sveglio e con una forte personalità: sentite cosa ha avuto il coraggio di dire a Cristiano Ronaldo!

Elisabetta Gregoraci è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip e si sta integrando bene con gli altri coinquilini: lunedì, durante la puntata in diretta, è andato in onda un video molto commovente sulla vita della soubrette, sulla sua infanzia e i suoi esordi nel mondo dello spettacolo, che hanno iniziato a mostrare una Elisabetta diversa da quella che solitamente si vede sotto i riflettori.

Elisabetta Gregoraci Nathan Falco, ecco cosa racconta del figlio

Ovviamente il grande amore di Elisabetta è il figlio Nathan, 10 anni, nato dal matrimonio (ora concluso) con Flavio Briatore: il ragazzino è molto sveglio ed intelligente, ma anche consapevole, dal momento che -come spesso raccontato anche dal padre- è stato sempre trattato più come un adulto che come un bambino.

Sicuramente Nathan Falco è un bambino con una forte personalità: secondo i racconti di mamma Elisabetta, ha avuto il coraggio di dire “no” ad un campione calcistico di fronte a cui a molti adulti sarebbero tremate le ginocchia. Parliamo di Cristiano Ronaldo, che appena arrivato alla Juventus volle regalare la sua maglia al piccolo Nathan, visto l’amicizia che lo lega a Briatore: il bambino però gli ha detto chiaro e tondo di essere milanista.

Il calcio è uno degli sport preferiti di Nathan Falco, che già da piccolo diceva che da grande avrebbe voluto fare il calciatore: durante la sua prima intervista, a 7 anni, parlò molto di questa passione e disse di voler fare “il portiere o l’attaccante”. Oggi, a 10 anni, il calciatore resta nei suoi sogni ma ha allargato i suoi orizzonti: secondo la mamma, è indeciso fra calciatore e deejay.