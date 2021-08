Elisabetta Gregoraci, da Capri alla Costa Smeralda: le vacanze di lusso con l’ex Flavio Briatore

Un'estate all'insegna della serenità, della famiglia e del lusso per Elisabetta Gregoraci, al mare con il figlio e l'ex Flavio Briatore

Un’estate ricca di soddisfazioni e serenità quella di Elisabetta Gregoraci. Archiviata l’esperienza della conduzione del ‘Cornetto Battiti live’, la show girl si gode le vacanze. Vacanze di lusso ovviamente che l’hanno vista prima passare una settimana a Capri con il figlio Nathan e l’ex marito Flavio Briatore, per poi virare verso la Costa Smeralda.

@instagram Flavio Briatore

Inutile dire che gli amanti del gossip nel vedere la Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore insieme e sorridenti, tornano a sperare in una possibile reunion. Ma i diretti interessati continuano a smorzare gli entusiasmi, confermando che tra loro c’è solo un bellissimo rapporto per il bene di loro figlio.

Ma la speranza è l’ultima a morire e come ci insegnano JLo e Ben Affleck e come canta Antonello Venditti “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. E chissà che anche quello di Briatore e Gregoraci non sia uno di questi.

Crediti foto@Kikapress