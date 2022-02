Elisabetta Gregoraci, quel gesto alla cameriera durante le foto per il suo compleanno non è piaciuto a tutti

Elisabetta Gregoraci finisce sotto accusa per un gesto rivolto ad una cameriera durante i festeggiamenti del suo 42-esimo compleanno

Elisabetta Gregoraci finisce nell’occhio del ciclone per un gesto compiuto durante i festeggiamenti del suo compleanno nei confronti di una cameriera. Che cosa avrà mai combinato la showgirl ed ex concorrente del GF Vip? E perché mai i fan si sono arrabbiati così tanto?

LEGGI ANCHE :– Elisabetta Gregoraci compleanno, un ammiratore segreto le fa un regalo inaspettato e gigantesco

Elisabetta Gregoraci fa arrabbiare i fan durante i festeggiamenti del suo compleanno per un gesto rivolto ad una cameriera. Photo Credits: Kikapress

Compleanno Elisabetta Gregoraci: il gesto verso la cameriera che ha fatto arrabbiare i fan

Andiamo con ordine. L’8 febbraio 2022 Elisabetta Gregoraci ha festeggiato il suo 42-esimo compleanno con amici e parenti, in grande stile al ristorante Cipriani di Monte Carlo. Alla festa hanno preso parte anche alcuni suoi ex coinquilini del GF Vip, come Andrea Zelletta e Francesco Oppini.

Fin qui tutto fantastico, basti pensare all’eleganza sfoggiata dalla showgirl durante la serata, sebbene qualcosa sia andato storto nel momento in cui la bella Elisabetta ha spento le candeline, prontamente condiviso sui social…

Mentre festeggiava sorridente accanto alla torta (e qualcuno riprendeva la scena finita poi sui social) una cameriera le è passata alle spalle: Elisabetta Gregoraci si è voltata cambiando un attimo espressione e facendo un gesto con la mano alla donna. Gesto che in molti hanno interpretato come di stizza, anche perché la cameriera si è poi subito allontanata abbassando la testa.

La Gregoraci sotto accusa per quel gesto mostrato sui social

I suoi modi, dunque, sono subito finiti sotto attacco, tant’è che in molti l’hanno accusata di aver mostrato una certa maleducazione nei confronti di una ragazza che stava soltanto facendo il proprio lavoro…

Quale sarà però la verità sulla questione? Davvero quel gesto rivolto alla cameriera da Elisabetta Gregoraci era di stizza?

Photo Credits: Kikapress